Жорин объяснил, возможен ли сейчас наступ на Крым

Максим Жорин. Фото: Армия Информ

Заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин объяснил, какой сейчас приоритет украинских воинов. По его словам, речь не идет о каких-то крупных наступательных операциях.

Об этом Максим Жорин написал в Telegram в пятницу, 3 октября.

Реклама

Читайте также:

Приоритет ВСУ

"Не представляю, что дает основания сегодня говорить о каких-то крупных наступательных операциях, тем более о Крыме", — подчеркнул Жорин.

По его словам, Украина не готова к таким операциям с точки зрения сил и средств, а также по морально-психологическому состоянию общества. Жорин заявил, что необходимо жить в реальности.

"Сегодняшний приоритет наших войск — оборона, которая не позволит врагу делать прорывы и забирать новые украинские города. Не позволит заходить в тыл, занимать наши фортификации. А потом уже думать о наступлениях", — добавил он.

Пост Жорина. Фото: скриншот

Напомним, Sky News писало, что до наступления зимы Украина может осуществить операцию против оккупантов в Крыму.

А представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук отметил, что приоритетом ВСУ сейчас являются удары по военной инфраструктуре.