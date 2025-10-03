Жорин объяснил, возможен ли сейчас наступ на Крым

Жорин прокомментировал слухи о контрнаступлении на Крым
Заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин объяснил, какой сейчас приоритет украинских воинов. По его словам, речь не идет о каких-то крупных наступательных операциях.
Об этом Максим Жорин написал в Telegram в пятницу, 3 октября.
Приоритет ВСУ
"Не представляю, что дает основания сегодня говорить о каких-то крупных наступательных операциях, тем более о Крыме", — подчеркнул Жорин.
По его словам, Украина не готова к таким операциям с точки зрения сил и средств, а также по морально-психологическому состоянию общества. Жорин заявил, что необходимо жить в реальности.
"Сегодняшний приоритет наших войск — оборона, которая не позволит врагу делать прорывы и забирать новые украинские города. Не позволит заходить в тыл, занимать наши фортификации. А потом уже думать о наступлениях", — добавил он.
Напомним, Sky News писало, что до наступления зимы Украина может осуществить операцию против оккупантов в Крыму.
А представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук отметил, что приоритетом ВСУ сейчас являются удары по военной инфраструктуре.
