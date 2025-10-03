Жорін пояснив, чи можливий зараз наступ на Крим

Максим Жорін. Фото: Армія Inform

Заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін пояснив, який наразі пріоритет українських воїнів. За його словами, не йдеться про якісь великі наступальні операції.

Про це Максим Жорін написав у Telegram у пʼятницю, 3 жовтня.

Пріоритет ЗСУ

"Не уявляю, що дає підстави сьогодні говорити про якісь великі наступальні операції, тим більше про Крим", — наголосив Жорін.

За його словами, Україна не готова до таких операцій з точки зору сил та засобів, а також з морально-психологічного стану суспільства. Жорін заявив, що необхідно жити в реальності.

"Сьогоднішній пріоритет наших військ — оборона, яка не дозволить ворогу робити прориви і забирати нові українські міста. Не дозволить заходити в тил, займати наші фортифікації. А потім вже думати про наступи", — додав він.

Допис Жоріна. Фото: скриншот

Нагадаємо, Sky News писало, що до настання зими Україна може здійснити операцію проти окупантів у Криму.

А речник Української добровольчої армії Сергій Братчук наголосив, що пріоритетом ЗСУ зараз є удари по військовій інфраструктурі.