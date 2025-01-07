Як воїни "Люті" проводили зачистку Торецька — відео

Воїни бригади "Лють" показали кадри зачистки Торецька
Українські захисники продовжують ліквідовувати ворога та його техніку на нашій землі. Так, воїни відбивають численні штурми росіян у Торецьку Донецької області.
Відповідне відео оприлюднила пресслужба Нацполіції у Telegram у вівторок, 7 січня.
Зачистка Торецька
У Нацполіції зауважили, що на відео осіння бойова робота штурмового полку "Сафарі" бригади "Лють" у Торецьку.
"Наші "тигри" відбивали та продовжують відбивати численні навали ворога. Важко, але ми б’ємося. Без бою не віддамо жодної п’яді нашої землі!", — йдеться у повідомленні.
На кадрах видно як захисники зачищають знищені будівлі в місті від росіян.
Зазначимо, що згідно з картами DeepState, станом на 7 січня Торецьк частково окупований, ворог продовжує наступальні дії в місті.
Раніше в ISW повідомили, що ЗСУ досягли тактичних успіхів під час наступу в Курській області.
А Головком ЗСУ Олександр Сирський показав, як українські воїни вдарили по ворожих позиціях та техніці окупантів.
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