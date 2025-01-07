Як воїни "Люті" проводили зачистку Торецька — відео

Український військовий. Фото: скриншот з відео

Українські захисники продовжують ліквідовувати ворога та його техніку на нашій землі. Так, воїни відбивають численні штурми росіян у Торецьку Донецької області.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба Нацполіції у Telegram у вівторок, 7 січня.

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Зачистка Торецька

У Нацполіції зауважили, що на відео осіння бойова робота штурмового полку "Сафарі" бригади "Лють" у Торецьку.

"Наші "тигри" відбивали та продовжують відбивати численні навали ворога. Важко, але ми б’ємося. Без бою не віддамо жодної п’яді нашої землі!", — йдеться у повідомленні.

На кадрах видно як захисники зачищають знищені будівлі в місті від росіян.

Скриншот допису Нацполіції

Зазначимо, що згідно з картами DeepState, станом на 7 січня Торецьк частково окупований, ворог продовжує наступальні дії в місті.

Карта DeepState

Раніше в ISW повідомили, що ЗСУ досягли тактичних успіхів під час наступу в Курській області.

А Головком ЗСУ Олександр Сирський показав, як українські воїни вдарили по ворожих позиціях та техніці окупантів.