DeepState повідомив про чергову страту військових ЗСУ

Російський окупант. Ілюстративне фото: росЗМІ

Російські загарбники вчергове стратили українських військовополонених. Це сталося біля населеного пункту Нескучне Донецької області.

Про це повідомляє DeepState у Telegram у понеділок, 6 січня.

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Страта українських військовополонених

"Кацапські виродки вчергове порушили правила та звичаї ведення війни — розстріляно трьох українських військовополонених біля Нескучного", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що 3 січня ворог проводив штурм на позиції 141-ї ОПБр, внаслідок чого українські бійці здалися в полон. Але їм зав'язали руки, вивели перед позицією і розстріляли пострілами в потилицю.

Тіла військових ЗСУ. Фото: DeepState

У DeepState наголосили, що в ООН намагаються показати, що обидві сторони погані, ігноруючи той факт, що вбивства і знущання з українських військовополонених мають систематичний характер та підтримуються військово-політичним керівництвом Росії

Скриншот допису DeepState

Реакція Лубінця на розстріл воїнів ЗСУ

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що це черговий воєнний злочин Росії проти українців. Він звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та Організації Об'єднаних Націй.

"Ці організації мають засудити цей злочин і здійснити тиск на російську сторону для припинення подібних актів", — наголосив Лубінець.

Скриншот допису Лубінця

Нагадаємо, американський подкастер Лекс Фрідман під час інтерв'ю запитав у Президента України Володимира Зеленського, чи пробачать українці Росію. Натомість в мережі гостро розкритикували питання інтерв'юєра, назвавши їх принизливими.

Також в Офісі Президента повідомили, що за 2024 рік Україна повернула додому 449 дітей, яких незаконно депортувала Росія.