DeepState сообщил об очередной казни военных ВСУ

Российский оккупант. Иллюстративное фото: росСМИ

Российские захватчики в очередной раз казнили украинских военнопленных. Это произошло возле населенного пункта Нескучное Донецкой области.

Об этом сообщает DeepState в Telegram в понедельник, 6 января.

Читайте также:

Потеря украинских военнопленных

"Кацапские ублюдки в очередной раз нарушили правила и обычаи ведения войны— расстреляны трое украинских военнопленных возле Нескучного", — говорится в сообщении.

Известно, что 3 января враг проводил штурм на позиции 141 ОПБр, в результате чего украинские бойцы сдались в плен. Но им завязали руки, вывели перед позицией и расстреляли выстрелами в затылок.

Тела военных ВСУ. Фото: DeepState

В DeepState подчеркнули, что в ООН пытаются показать, что обе стороны плохие, игнорируя тот факт, что убийства и издевательства над украинскими военнопленными имеют систематический характер и поддерживаются военно-политическим руководством России.

Скриншот поста DeepState

Реакция Лубинца на расстрел воинов ВСУ

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что это очередное военное преступление России против украинцев. Он обратился в Международный комитет Красного Креста и Организацию Объединенных Наций.

"Эти организации должны осудить это преступление и оказать давление на российскую сторону для прекращения подобных актов", — подчеркнул Лубинец.

Скриншот поста Лубинца

Напомним, американский подкастер Лекс Фридман во время интервью спросил у Президента Украины Владимира Зеленского, простят ли украинцы Россию. Взамен в сети остро раскритиковали вопросы интервьюера, назвав их унизительными.

Также в Офисе Президента сообщили, что за 2024 год Украина вернула домой 449 детей, которых незаконно депортировала Россия.