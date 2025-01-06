DeepState сообщил об очередной казни военных ВСУ

Россияне казнили военнопленных ВСУ на Донеччине, — DeepState
Российские захватчики в очередной раз казнили украинских военнопленных. Это произошло возле населенного пункта Нескучное Донецкой области.
Об этом сообщает DeepState в Telegram в понедельник, 6 января.
Потеря украинских военнопленных
"Кацапские ублюдки в очередной раз нарушили правила и обычаи ведения войны— расстреляны трое украинских военнопленных возле Нескучного", — говорится в сообщении.
Известно, что 3 января враг проводил штурм на позиции 141 ОПБр, в результате чего украинские бойцы сдались в плен. Но им завязали руки, вывели перед позицией и расстреляли выстрелами в затылок.
В DeepState подчеркнули, что в ООН пытаются показать, что обе стороны плохие, игнорируя тот факт, что убийства и издевательства над украинскими военнопленными имеют систематический характер и поддерживаются военно-политическим руководством России.
Реакция Лубинца на расстрел воинов ВСУ
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что это очередное военное преступление России против украинцев. Он обратился в Международный комитет Красного Креста и Организацию Объединенных Наций.
"Эти организации должны осудить это преступление и оказать давление на российскую сторону для прекращения подобных актов", — подчеркнул Лубинец.
Напомним, американский подкастер Лекс Фридман во время интервью спросил у Президента Украины Владимира Зеленского, простят ли украинцы Россию. Взамен в сети остро раскритиковали вопросы интервьюера, назвав их унизительными.
Также в Офисе Президента сообщили, что за 2024 год Украина вернула домой 449 детей, которых незаконно депортировала Россия.
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