Как воины "Люти" проводили зачистку Торецка - видео

Воины бригады "Лють" показали кадры зачистки Торецка
Украинские защитники продолжают ликвидировать врага и его технику на нашей земле. Так, воины отбивают многочисленные штурмы россиян в Торецке Донецкой области.
Соответствующее видео обнародовала пресс-служба Нацполиции в Telegram во вторник, 7 января.
Зачистка Торецка
В Нацполиции отметили, что на видео осенняя боевая работа штурмового полка "Сафарі" бригады "Лють" в Торецке.
"Наши "тигры" отбивали и продолжают отбивать многочисленные нашествия врага. Тяжело, но мы бьемся. Без боя не отдадим ни одной пяди нашей земли!", — говорится в сообщении.
На кадрах видно как защитники зачищают уничтоженные здания в городе от россиян.
Отметим, что согласно картам DeepState, по состоянию на 7 января Торецк частично оккупирован, враг продолжает наступательные действия в городе.
Ранее в ISW сообщили, что ВСУ достигли тактических успехов во время наступления в Курской области.
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