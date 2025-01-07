Как воины "Люти" проводили зачистку Торецка - видео

Украинский военный. Фото: скриншот из видео

Украинские защитники продолжают ликвидировать врага и его технику на нашей земле. Так, воины отбивают многочисленные штурмы россиян в Торецке Донецкой области.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба Нацполиции в Telegram во вторник, 7 января.

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Зачистка Торецка

В Нацполиции отметили, что на видео осенняя боевая работа штурмового полка "Сафарі" бригады "Лють" в Торецке.

"Наши "тигры" отбивали и продолжают отбивать многочисленные нашествия врага. Тяжело, но мы бьемся. Без боя не отдадим ни одной пяди нашей земли!", — говорится в сообщении.

На кадрах видно как защитники зачищают уничтоженные здания в городе от россиян.

Скриншот поста Нацполиции

Отметим, что согласно картам DeepState, по состоянию на 7 января Торецк частично оккупирован, враг продолжает наступательные действия в городе.

Карта DeepState

Ранее в ISW сообщили, что ВСУ достигли тактических успехов во время наступления в Курской области.

А Главком ВСУ Александр Сырский показал, как украинские воины ударили по вражеским позициям и технике оккупантов