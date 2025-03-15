РФ активно наступає на півдні — в Силах оборони розкрили плани ворога

Військові ЗСУ на Херсонщині. Ілюстративне фото: Instagram/libkos

Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин повідомив, що ворог збільшує кількість штурмів на південному напрямку. Зокрема, у Херсонській області росіяни не полишають спроб висадитися на правий берег Дніпра.

Про це Волошин сказав в ефірі телемарафону в суботу, 15 березня.

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За словами Волошина, на Херсонському напрямку ворог активізовує свої сили, а також загострюється ситуація на Запорізькому, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках.

Водночас ворог не полишає спроб повернутися на правий берег Дніпра, намагаючись створити плацдарм на лівому березі і з нього здійснювати вплив на наші позиції та населені пункти.

"Вони намагаються висадитися на островах Великий та Козацький, тривають подібні спроби біля Антонівського мосту", — уточнив речник Сил оборони Півдня.

Волошин додав, що станом на 16:00 15 березня ворог здійснив чотири невдалі спроби висадитися на декількох островах на придніпровському напрямку.

Нагадаємо, речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що на Сумщині зупинено спробу прориву російської ДРГ.

А Президент України Володимир Зеленський спростував інформацію про нібито "оточення" підрозділів ЗСУ у Курській області Росії.