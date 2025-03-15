Ситуація в Курській області — Зеленський заслухав Сирського

Володимир Зеленський. Фото: TETIANA DZHAFAROVA/Pool via REUTERS

Український лідер Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. За його словами, оточення наших військ у Курській області немає.

Про це глава держави повідомив у Telegram у суботу, 15 березня.

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Ситуація на фронті

Сирський розповів про захист позицій в Донецькій області та інших ділянках фронту. Зеленський подякував всім українським підрозділам за стійкість та ефективність у знищенні окупанта.

За його словами, ситуація на Покровському напрямку стабілізована.

"Окремо щодо Курщини. Операція наших сил у визначених районах Курської області продовжується. Підрозділи виконують завдання саме так, як це потрібно. Завдяки українським силам на Курщині була відтягнута значна кількість російських сил з інших напрямків. Наші війська продовжують стримувати відповідні угруповання Росії та Північної Кореї на Курщині. Оточення наших військ немає", — наголосив глава держави.

Крім того, фіксується накопичення російських сил вздовж східного кордону України. Зеленський каже, що це свідчить про бажання завдати удару по Сумській області. За його словами, буде протидія діям загарбників.

"Хотілося б, щоб і всі партнери розуміли, що саме планує Путін, до чого готується і що саме буде ігнорувати. Накопичення російських сил свідчить про те, що в Москві збираються ігнорувати дипломатію й надалі. Затягування війни Росією очевидне", — розповів український лідер.

Зеленський зазначив, що Україна готова надати партнерам усю реальну інформацію щодо ситуації на фронті, в Курській області та вздовж кордону.

Ракетна програма

Глава держави розповів, що сьогодні були доповіді нашої ракетної програми. За його словами, є суттєві результати — "Довгий Нептун" пройшов випробування й успішне бойове застосування.

"Нова українська ракета, точний удар. Дистанція — тисяча кілометрів. Дякую нашим українським розробникам, виробникам і військовим. Продовжуємо працювати заради гарантування української безпеки", — наголосив Зеленський.

Доповідь Умєрова

Глава держави також заслухав доповідь міністра оборони України Рустема Умєрова щодо нових пакетів підтримки від партнерів.

"Забезпечуємо постачання артилерії. Вдячний усім партнерам, які допомагають", — додав Зеленський.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Зеленський пояснив, чому Україна не може відмовитися від Запорізької АЕС. За його словами, без країни її існування неможливе.

Також 14 березня український лідер провів телефонні розмови з низкою релігійних лідерів світу та президентом Франції Емманюелем Макроном.