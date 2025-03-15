РФ активно наступает на юге — в Силах обороны раскрыли планы врага

Военные ВСУ на Херсонщине. Иллюстративное фото: Instagram/libkos

Представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин сообщил, что враг увеличивает количество штурмов на южном направлении. В частности, в Херсонской области россияне не оставляют попыток высадиться на правый берег Днепра.

Об этом Волошин сказал в эфире телемарафона в субботу, 15 марта.

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По словам Волошина, на Херсонском направлении враг активизирует свои силы, а также обостряется ситуация на Запорожском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях.

В то же время враг не оставляет попыток вернуться на правый берег Днепра, пытаясь создать плацдарм на левом берегу и с него осуществлять влияние на наши позиции и населенные пункты.

"Они пытаются высадиться на островах Большой и Казацкий, продолжаются подобные попытки возле Антоновского моста", — уточнил спикер Сил обороны Юга.

Волошин добавил, что по состоянию на 16:00 15 марта враг совершил четыре неудачные попытки высадиться на нескольких островах на приднепровском направлении.

Напомним, спикер ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что на Сумщине остановлена попытка прорыва российской ДРГ.

А Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о якобы "окружении" подразделений ВСУ в Курской области России.