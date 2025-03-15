РФ активно наступает на юге — в Силах обороны раскрыли планы врага

Враг пытается вернуться на правобережье Херсонщины — детали
Представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин сообщил, что враг увеличивает количество штурмов на южном направлении. В частности, в Херсонской области россияне не оставляют попыток высадиться на правый берег Днепра.
Об этом Волошин сказал в эфире телемарафона в субботу, 15 марта.
Ситуация на юге Украины
По словам Волошина, на Херсонском направлении враг активизирует свои силы, а также обостряется ситуация на Запорожском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях.
В то же время враг не оставляет попыток вернуться на правый берег Днепра, пытаясь создать плацдарм на левом берегу и с него осуществлять влияние на наши позиции и населенные пункты.
"Они пытаются высадиться на островах Большой и Казацкий, продолжаются подобные попытки возле Антоновского моста", — уточнил спикер Сил обороны Юга.
Волошин добавил, что по состоянию на 16:00 15 марта враг совершил четыре неудачные попытки высадиться на нескольких островах на приднепровском направлении.
Напомним, спикер ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что на Сумщине остановлена попытка прорыва российской ДРГ.
А Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о якобы "окружении" подразделений ВСУ в Курской области России.
Читайте Новини.LIVE!