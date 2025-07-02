Ворог вночі атакував Харків та Одеську область, в результаті чого є руйнування та пожежі

Рятувальники ДСНС борються з вогнем. Ілюстративне фото: ДСНС України

Російські окупанти вчергове атакували українські міста. Під ударами опинились Харків та Одеська область.

Про це повідомляють мер Харкова Ігор Терехов та Ізмаїльська РДА.

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Повідомлення мера Харкова. Фото: Скриншот

Мер міста повідомив, що через атаку ворожих безпілотників в Новобаварському районі, горить одноповерхова нежитлова споруда.

Крім пожежі на місці прильоту у Новобаварському районі, вибиті шибки у прилеглих будинках. На щастя, обійшлось без постраждалих.

Що відомо про атаку на Одещину

В Ізмаїльському районі місцева влада інформує, що окупанти дронами-камікадзе атакували Вилківську територіальну громаду.

Попри активну роботу Сил протиповітряної оборони, які збили частину ворожих безпілотників, внаслідок атаки була пошкоджена припортова та туристична інфраструктура. Постраждалих, на щастя, немає.

Раніше повідомлялось, що російські 1 липня, завдали удару балістикою по населеному пункту Гуляйполе на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.

А ГУР вже встановила особи окупантів, які були причетні до страшного обстрілу Сум 3 червня. Відомі навіть адреси воєнних злочинців.