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Главная Армия Враг атаковал Харьков и Одесщину — какие последствия ударов

Враг атаковал Харьков и Одесщину — какие последствия ударов

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 04:22
Враг ночью атаковал Харьков и Одесскую область, в результате чего есть разрушения и пожары
Спасатели ГСЧС борются с огнем. Иллюстративное фото: ГСЧС Украины

Российские оккупанты в очередной раз атаковали украинские города. Под ударами оказались Харьков и Одесская область.

Об этом сообщают мэр Харькова Игорь Терехов и Измаильская РГА.

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Сообщение мэра Харькова. Фото: Скриншот

Мэр города сообщил, что из-за атаки вражеских беспилотников в Новобаварском районе, горит одноэтажное нежилое сооружение.

Кроме пожара на месте прилета в Новобаварском районе, выбиты стекла в близлежащих домах. К счастью, обошлось без пострадавших.

Что известно об атаке в Одесской области

В Измаильском районе местные власти информируют, что оккупанты дронами-камикадзе атаковали Вилковскую территориальную общину.

Несмотря на активную работу Сил противовоздушной обороны, которые сбили часть вражеских беспилотников, в результате атаки была повреждена припортовая и туристическая инфраструктура. Пострадавших, к счастью, нет.

Ранее сообщалось, что российские 1 июля, нанесли удар баллистикой по населенному пункту Гуляйполе на Днепропетровщине. В результате обстрела есть погибшие и раненые.

А ГУР уже установила личности оккупантов, которые были причастны к страшному обстрелу Сум 3 июня. Известны даже адреса военных преступников.

Харьков Одесская область дроны война в Украине атака БпЛА
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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