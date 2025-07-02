Враг ночью атаковал Харьков и Одесскую область, в результате чего есть разрушения и пожары

Враг атаковал Харьков и Одесщину — какие последствия ударов
Российские оккупанты в очередной раз атаковали украинские города. Под ударами оказались Харьков и Одесская область.
Об этом сообщают мэр Харькова Игорь Терехов и Измаильская РГА.
Какие последствия удара по Харькову
Мэр города сообщил, что из-за атаки вражеских беспилотников в Новобаварском районе, горит одноэтажное нежилое сооружение.
Кроме пожара на месте прилета в Новобаварском районе, выбиты стекла в близлежащих домах. К счастью, обошлось без пострадавших.
Что известно об атаке в Одесской области
В Измаильском районе местные власти информируют, что оккупанты дронами-камикадзе атаковали Вилковскую территориальную общину.
Несмотря на активную работу Сил противовоздушной обороны, которые сбили часть вражеских беспилотников, в результате атаки была повреждена припортовая и туристическая инфраструктура. Пострадавших, к счастью, нет.
Ранее сообщалось, что российские 1 июля, нанесли удар баллистикой по населенному пункту Гуляйполе на Днепропетровщине. В результате обстрела есть погибшие и раненые.
А ГУР уже установила личности оккупантов, которые были причастны к страшному обстрелу Сум 3 июня. Известны даже адреса военных преступников.
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