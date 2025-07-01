Обстріл Запоріжжя вночі 1 липня 2025 року — які наслідки

РФ завдала удару по Запоріжжю — горить підприємство
Уночі у вівторок, 1 липня, росіяни завдали чотирьох ударів по Запоріжжю та Запорізькому району. Постраждалих немає, але зазнали пошкоджень будівлі та спалахнула пожежа.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Що відомо про обстріл Запоріжжя та Запорізького району
Повітряну тривогу в Запорізькій області оголосили о 01:21. Повітряні Сили ЗС України о 01:20 та о 01:50 попереджали про загрозу застосування ударних безпілотників для Запоріжжя. О 02:12 стало відомо, що в районі Балабиного теж перебувають дрони, які летять у напрямку Запоріжжя.
Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров о 01:43 повідомив про роботу ППО, а о 01:51 зазначив, що до загрози застосування БпЛА додалася ще й загроза ударів швидкісних ракет. О 02:50 він повідомив, що через атаку росіян виникло займання в одному з районів Запоріжжя. На місце направили екстрені служби.
О 02:58 оголосили відбій повітряної тривоги. Унаслідок обстрілу зазнало пошкоджень підприємство. Там спалахнула пожежа. Є пошкодження приватних будинків.
Нагадаємо, у ніч проти 29 червня була найбільша за весь час повномасштабної війни атака на Дрогобич Львівської області. Росіяни атакували промисловий об'єкт у місті 21 ракетою.
Також ми повідомляли, що 30 червня росіяни вдарили безпілотником по Кривому Рогу. Ворог поцілив поряд із будівлею ТЦК та СП. Жертв і травмованих серед особового складу не має.
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