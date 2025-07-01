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Головна Армія РФ завдала удару по Запоріжжю — горить підприємство

РФ завдала удару по Запоріжжю — горить підприємство

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2025 04:51
Обстріл Запоріжжя вночі 1 липня 2025 року — які наслідки
Пожежа після обстрілу. Фото: Запорізька ОВА

Уночі у вівторок, 1 липня, росіяни завдали чотирьох ударів по Запоріжжю та Запорізькому району. Постраждалих немає, але зазнали пошкоджень будівлі та спалахнула пожежа.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров

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Що відомо про обстріл Запоріжжя та Запорізького району 

Пошкодження будинку через обстріл Запоріжжя та Запорізького району вночі 1 липня 2025 року
Пошкодження будинку внаслідок обстрілу. Фото: Запорізька ОВА

Повітряну тривогу в Запорізькій області оголосили о 01:21. Повітряні Сили ЗС України о 01:20 та о 01:50 попереджали про загрозу застосування ударних безпілотників для Запоріжжя. О 02:12 стало відомо, що в районі Балабиного теж перебувають дрони, які летять у напрямку Запоріжжя.

Атака БпЛА вночі 1 липня 2025 року
Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України 

Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров о 01:43 повідомив про роботу ППО, а о 01:51 зазначив, що до загрози застосування БпЛА додалася ще й загроза ударів швидкісних ракет. О 02:50 він повідомив, що через атаку росіян виникло займання в одному з районів Запоріжжя. На місце направили екстрені служби.

Пожежа після обстрілу Запоріжжя та Запорізького району в ніч проти 1 липня 2025 року
Пожежа після обстрілу. Фото: Запорізька ОВА

О 02:58 оголосили відбій повітряної тривоги. Унаслідок обстрілу зазнало пошкоджень підприємство. Там спалахнула пожежа. Є пошкодження приватних будинків.

Нагадаємо, у ніч проти 29 червня була найбільша за весь час повномасштабної війни атака на Дрогобич Львівської області. Росіяни атакували промисловий об'єкт у місті 21 ракетою.

Також ми повідомляли, що 30 червня росіяни вдарили безпілотником по Кривому Рогу. Ворог поцілив поряд із будівлею ТЦК та СП. Жертв і травмованих серед особового складу не має.

пожежа Запоріжжя обстріли Іван Федоров руйнування
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
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