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Головна Армія Обстріл Сум 3 червня — ГУР встановило причетних окупантів

Обстріл Сум 3 червня — ГУР встановило причетних окупантів

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Дата публікації: 1 липня 2025 17:38
ГУР встановило російських окупантів, які обстріляли Суми 3 червня
Наслідки російського обстрілу Сум 3 червня. Фото: ДСНС

Російські окупанти 3 червня обстріляли Суми та вбили шість людей, ще 29 осіб отримали поранення. Воєнна розвідка України встановила загарбників, причетних до ракетного удару по місту.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки у Telegram у вівторок, 1 липня.

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Окупанти, які атакували Суми 3 червня

До артилерійського обстрілу Сум російські окупанти застосували реактивну батарею РСЗВ БМ-21 "Град" 30-го мотострілецького полку (в/ч 72162). Відомо, що вогневі позиції противника розташовувалися в районі села Апанасовка Курської області.

До російського удару по Сумах причетні окупанти 30-го полку:

  • Гарнаєв Дамір Жафярович, начальник артилерії 30-го мотострілецького полку, підполковник. Адреса реєстрації: м. Пенза, проспект Строителей, 38, кв. 46.
Російський окупант
Гарнаєв Дамір Жафярович. Фото: скриншот
Російський загарбник
Волобуєв Дмитро Олександрович. Фото: скриншот
  • Командирами розрахунків РСЗВ БМ-21 "Град" артилерійської батареї 30-го мотострілецького полку на момент атаки були сержант Іванов А.О. та рядовий Панченко С.А.

Наслідки обстрілу Сум

Російські окупанти 3 червня обстріляли Суми з РСЗВ БМ-21 "Град". Загалом було зафіксовано вісім влучань. 

Загарбники пошкодили 16 будівель, у тому числі 15-багатоквартирних та приватних житлових будинків, клінічну лікарню, а також залізничні колії.

Серед травмованих є троє дітей, найменшій з яких три роки.

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Допис ГУР. Фото: скриншот

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський відреагував на російський обстріл Сум 3 червня.

А у ДСНС показували наслідки атаки загарбників на місто. Крім того, там розповіли про пошкодження.

війна Суми обстріли окупанти ГУР
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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