ГУР встановило російських окупантів, які обстріляли Суми 3 червня

Обстріл Сум 3 червня — ГУР встановило причетних окупантів
Російські окупанти 3 червня обстріляли Суми та вбили шість людей, ще 29 осіб отримали поранення. Воєнна розвідка України встановила загарбників, причетних до ракетного удару по місту.
Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки у Telegram у вівторок, 1 липня.
Окупанти, які атакували Суми 3 червня
До артилерійського обстрілу Сум російські окупанти застосували реактивну батарею РСЗВ БМ-21 "Град" 30-го мотострілецького полку (в/ч 72162). Відомо, що вогневі позиції противника розташовувалися в районі села Апанасовка Курської області.
До російського удару по Сумах причетні окупанти 30-го полку:
- Гарнаєв Дамір Жафярович, начальник артилерії 30-го мотострілецького полку, підполковник. Адреса реєстрації: м. Пенза, проспект Строителей, 38, кв. 46.
- Волобуєв Дмитро Олександрович, командир реактивної артилерійської батареї 30 мотострілецького полку, капітан. Адреса: м. Самара, вул. Земеца, 28, кв. 9.
- Командирами розрахунків РСЗВ БМ-21 "Град" артилерійської батареї 30-го мотострілецького полку на момент атаки були сержант Іванов А.О. та рядовий Панченко С.А.
Наслідки обстрілу Сум
Російські окупанти 3 червня обстріляли Суми з РСЗВ БМ-21 "Град". Загалом було зафіксовано вісім влучань.
Загарбники пошкодили 16 будівель, у тому числі 15-багатоквартирних та приватних житлових будинків, клінічну лікарню, а також залізничні колії.
Серед травмованих є троє дітей, найменшій з яких три роки.
Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський відреагував на російський обстріл Сум 3 червня.
А у ДСНС показували наслідки атаки загарбників на місто. Крім того, там розповіли про пошкодження.
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