ГУР встановило російських окупантів, які обстріляли Суми 3 червня

Наслідки російського обстрілу Сум 3 червня. Фото: ДСНС

Російські окупанти 3 червня обстріляли Суми та вбили шість людей, ще 29 осіб отримали поранення. Воєнна розвідка України встановила загарбників, причетних до ракетного удару по місту.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки у Telegram у вівторок, 1 липня.

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До артилерійського обстрілу Сум російські окупанти застосували реактивну батарею РСЗВ БМ-21 "Град" 30-го мотострілецького полку (в/ч 72162). Відомо, що вогневі позиції противника розташовувалися в районі села Апанасовка Курської області.

До російського удару по Сумах причетні окупанти 30-го полку:

Гарнаєв Дамір Жафярович, начальник артилерії 30-го мотострілецького полку, підполковник. Адреса реєстрації: м. Пенза, проспект Строителей, 38, кв. 46.

Гарнаєв Дамір Жафярович. Фото: скриншот

Волобуєв Дмитро Олександрович, командир реактивної артилерійської батареї 30 мотострілецького полку, капітан. Адреса: м. Самара, вул. Земеца, 28, кв. 9.

Волобуєв Дмитро Олександрович. Фото: скриншот

Командирами розрахунків РСЗВ БМ-21 "Град" артилерійської батареї 30-го мотострілецького полку на момент атаки були сержант Іванов А.О. та рядовий Панченко С.А.

Наслідки обстрілу Сум

Російські окупанти 3 червня обстріляли Суми з РСЗВ БМ-21 "Град". Загалом було зафіксовано вісім влучань.

Загарбники пошкодили 16 будівель, у тому числі 15-багатоквартирних та приватних житлових будинків, клінічну лікарню, а також залізничні колії.

Серед травмованих є троє дітей, найменшій з яких три роки.

Допис ГУР. Фото: скриншот

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський відреагував на російський обстріл Сум 3 червня.

А у ДСНС показували наслідки атаки загарбників на місто. Крім того, там розповіли про пошкодження.