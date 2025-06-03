Володимир Зеленський відреагував на атаку на Суми й показав фото

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський удар по центру Сум у вівторок, 3 червня. Він наголосив, що таким чином Росія демонструє своє "бажання" закінчити війну.

Про це Володимир Зеленський написав у Facebook.

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Зеленський про удар РФ по Сумах

"Росіяни по-звірячому вдарили по Сумах. Просто по місту, по звичайних вулицях — з реактивної артилерії. Абсолютно свідомий удар по цивільних. Зараз триває рятувальна операція. Багато поранених. Станом на цей час відомо про трьох загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. Усі служби задіяні, щоб допомогти всім постраждалим", — написав президент.

Працівники ДСНС гасять пожежу в автівках. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

За його словами, на місці влучання щонайменше один снаряд РСЗВ не розірвався — він пробив стіну багатоповерхівки.

"Все, що треба знати про російське "бажання" закінчити цю війну", — наголосив Зеленський.

Вбитий Росією чоловік у Сумах. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український лідер зазначив, що без світового тиску на Росію, очільник Кремля Володимир Путін не погодиться припинити вогонь. Кожного дня РФ обстрілює українські міста та села, вбиває цивільних людей.

Пожежники ліквідовують наслідки атаки РФ. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Щодня Росія дає приводи для посилення санкцій проти неї та збільшення підтримки нашого захисту. І я дякую всім у світі, хто просуває саме такий порядок денний: санкції за агресію та вбивства людей, допомога захисту життя українців", — додав Зеленський.

Загиблий чоловік та пожежна автівка на місці удару РФ. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Нагадаємо, що Росія атакувала Суми снарядом вранці в вівторок, 3 червня. Внаслідок обстрілу загинуло три людини, 16 місцевих мешканців отримали поранення, зруйновані автівки та будинки, також на місці влучання зайнялися пожежі.