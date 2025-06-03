Владимир Зеленский отреагировал на атаку на Сумы и показал фото

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский удар по центру Сум во вторник, 3 июня. Он подчеркнул, что таким образом Россия демонстрирует свое "желание" окончить войну.

Об этом Владимир Зеленский написал в Facebook.

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Зеленский об ударе РФ по Сумах

"Россияне зверски ударили по Сумам. Просто по городу, по обычным улицам — из реактивной артиллерии. Абсолютно сознательный удар по гражданским. Сейчас продолжается спасательная операция. Много раненых. По состоянию на это время известно о трех погибших. Мои соболезнования родным и близким. Все службы задействованы, чтобы помочь всем пострадавшим", — написал президент.

Работники ГСЧС тушат пожар в автомобилях. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

По его словам, на месте попадания по меньшей мере один снаряд РСЗО не разорвался — он пробил стену многоэтажки.

"Все, что надо знать о российском "желании" закончить эту войну", — подчеркнул Зеленский.

Убитый Россией мужчина в Сумах. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинский лидер отметил, что без мирового давления на Россию, глава Кремля Владимир Путин не согласится прекратить огонь. Каждый день РФ обстреливает украинские города и села, убивает гражданских людей.

Пожарные ликвидируют последствия атаки РФ. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Ежедневно Россия дает поводы для усиления санкций против нее и увеличения поддержки нашей защиты. И я благодарю всех в мире, кто продвигает именно такую повестку дня: санкции за агрессию и убийства людей, помощь в защите жизни украинцев", — добавил Зеленский.

Погибший мужчина и пожарная машина на месте удара РФ. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Напомним, что Россия атаковала Сумы снарядом утром во вторник, 3 июня. В результате обстрела погибли три человека, 16 местных жителей получили ранения, разрушены машины и дома, также на месте попадания загорелись пожары.