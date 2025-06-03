Атака на центр Сум 3 червня — наслідки

Рятувальники гасять автівки внаслідок удару РФ по Сумах. Фото: t.me/kobzarartemsn

Росія завдала удару по центру Сум у вівторок, 3 червня. Внаслідок обстрілу загинули люди, також є багато постраждалих, зруйновані автівки.

Про це повідомляє Сумська ОВА в Telegram.

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"На жаль, внаслідок ворожого удару в центрі Сум загинула одна людина", — зазначили в адміністрації.

Також в ОВА додали, що багато людей поранені, їх шпиталізують до лікарні.

Люди допомагають витягувати постраждалих. Фото: t.me/kobzarartemsn

Рятувальники на місці удару в Сумах. Фото: Кордон.медіа

В.о. Сумського міського голови Артем Кобзар наголосив, що на місці працюють рятувальники та екстрені служби. Також уточнюється інформація щодо руйнувань та постраждалих.

Правоохоронці фіксують наслідки удару РФ. Фото: Кордон.медіа

Місцеві жителі на місці російської атаки по Сумах. Фото: Кордон.медіа

Нагадаємо, що Росія атакувала Україну і в ніч проти 3 червня. Постраждали місцеві жителі та зафіксовані руйнування в Одесі, Чернігові та Харкові. На Харківщині ворог поцілив у поштовий термінал, де спалахнула сильна пожежа.