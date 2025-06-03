Атака на центр Сум 3 червня — наслідки

Росія завдала удару по центру Сум — є загиблі
Росія завдала удару по центру Сум у вівторок, 3 червня. Внаслідок обстрілу загинули люди, також є багато постраждалих, зруйновані автівки.
Про це повідомляє Сумська ОВА в Telegram.
Наслідки удару по центру Сум 3 червня
"На жаль, внаслідок ворожого удару в центрі Сум загинула одна людина", — зазначили в адміністрації.
Також в ОВА додали, що багато людей поранені, їх шпиталізують до лікарні.
В.о. Сумського міського голови Артем Кобзар наголосив, що на місці працюють рятувальники та екстрені служби. Також уточнюється інформація щодо руйнувань та постраждалих.
Нагадаємо, що Росія атакувала Україну і в ніч проти 3 червня. Постраждали місцеві жителі та зафіксовані руйнування в Одесі, Чернігові та Харкові. На Харківщині ворог поцілив у поштовий термінал, де спалахнула сильна пожежа.
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