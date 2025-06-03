Атака на поштовий термінал у Харківській області — наслідки

Росія зруйнувала поштовий термінал на Харківщині — кадри ДСНС
Росія завдала удару по поштовому терміналу в Харківській області в вівторок, 3 червня. Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа, виявили численні пошкодження.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Наслідки удару по поштовому терміну на Харківщині
"Вночі ворог завдав ударів БпЛА по території поштового термінала у передмісті Харкова. Сталася масштабна пожежа. Горіли 2 складські будівлі та контейнери на загальній площі 3000 кв. м", — зазначили рятувальники.
У ДСНС додали, що в ліквідації наслідків російської атаки брали участь підрозділи ДСНС та відділення місцевої пожежної команди. Попередньо, ніхто не постраждав.
Нагадаємо, що в ніч проти 3 червня російські загарбники атакували Чернігів ударними безпілотниками. В результаті обстрілу поранені люди, пошкоджені житлові будинки, автівки та промисловість.
Також Росія завдала ударів по Одесі в вівторок, 3 червня. Ворог поцілив по житловій інфраструктурі, є поранені місцеві мешканці. Влада зафіксувала наслідки.
Додамо, що вночі 3 червня було гучно в низці інших областей України, зокрема в Сумській та Київській.
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