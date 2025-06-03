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Головна Армія Росія зруйнувала поштовий термінал на Харківщині — кадри ДСНС

Росія зруйнувала поштовий термінал на Харківщині — кадри ДСНС

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Дата публікації: 3 червня 2025 09:39
Атака на поштовий термінал у Харківській області — наслідки
Пожежники гасять вогонь. Фото: t.me/dsns_telegram

Росія завдала удару по поштовому терміналу в Харківській області в вівторок, 3 червня. Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа, виявили численні пошкодження.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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Наслідки удару по поштовому терміну на Харківщині

"Вночі ворог завдав ударів БпЛА по території поштового термінала у передмісті Харкова. Сталася масштабна пожежа. Горіли 2 складські будівлі та контейнери на загальній площі 3000 кв. м", — зазначили рятувальники.

Наслідки обстрілу 3 червня
Пожежники гасять зруйновану фуру. Фото: t.me/dsns_telegram
Фото наслідків ударів Росії по Харкову 3 червня
Працівники ДСНС гасять поштовий термінал. Фото: t.me/dsns_telegram

У ДСНС додали, що в ліквідації наслідків російської атаки брали участь підрозділи ДСНС та відділення місцевої пожежної команди. Попередньо, ніхто не постраждав.

Атака Росії на пошту в Харкові 3 червня
Пожежники борються з вогнем на поштовому терміналі. Фото: t.me/dsns_telegram
Обстріл Харкова 3 червня
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Фото: t.me/dsns_telegram

Нагадаємо, що в ніч проти 3 червня російські загарбники атакували Чернігів ударними безпілотниками. В результаті обстрілу поранені люди, пошкоджені житлові будинки, автівки та промисловість.

Також Росія завдала ударів по Одесі в вівторок, 3 червня. Ворог поцілив по житловій інфраструктурі, є поранені місцеві мешканці. Влада зафіксувала наслідки.

Додамо, що вночі 3 червня було гучно в низці інших областей України, зокрема в Сумській та Київській.

пожежа ДСНС Харківська область обстріли Росія
Інна Буряк - редактор
Автор:
Інна Буряк
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