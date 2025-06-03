Атака на почтовый терминал в Харьковской области — последствия

Пожарные тушат огонь. Фото: t.me/dsns_telegram

Россия нанесла удар по почтовому терминалу в Харьковской области во вторник, 3 июня. В результате обстрела загорелся пожар, обнаружили многочисленные повреждения.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Последствия удара по почтовому терминалу на Харьковщине

"Ночью враг нанес удары БпЛА по территории почтового терминала в пригороде Харькова. Произошел масштабный пожар. Горели 2 складские здания и контейнеры на общей площади 3000 кв. м", — отметили спасатели.

Пожарные тушат разрушенную фуру. Фото: t.me/dsns_telegram

Работники ГСЧС тушат почтовый терминал. Пожарные тушат огонь. Фото: t.me/dsns_telegram

В ГСЧС добавили, что в ликвидации последствий российской атаки участвовали подразделения ГСЧС и отделения местной пожарной команды. Предварительно, никто не пострадал.

Пожарные борются с огнем на почтовом терминале. Фото: t.me/dsns_telegram

Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ.Фото: t.me/dsns_telegram

Напомним, что в ночь на 3 июня российские захватчики атаковали Чернигов ударными беспилотниками. В результате обстрела ранены люди, повреждены жилые дома, автомобили и промышленность.

Также Россия нанесла удары по Одессе во вторник, 3 июня. Враг попал по жилой инфраструктуре, есть раненые местные жители. Власти зафиксировали последствия.

Добавим, что ночью 3 июня было громко в ряде других областей Украины, в частности в Сумской и Киевской.