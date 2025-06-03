Атака Росії на Чернігів 3 червня — подробиці наслідків від ДСНС

Зруйнований Росією будинок у Чернігові. Фото: t.me/dsns_telegram

Російські загарбники в ніч проти 3 червня завдали ударів по Чернігову. Внаслідок обстрілу постраждали четверо людей, серед яких двоє дітей, та є руйнування житлової та промислової інфраструктури.

Фото наслідків російської атаки опублікували в ДСНС.

Реклама

Читайте також:

Обстріл РФ Чернігова 3 червня

"Внаслідок падіння уламків безпілотних літальних апаратів сталося кілька пожеж. Постраждали люди, пошкоджено житлові, виробничі будівлі та автомобілі", — зазначили в пресслужбі рятувальників.

Пожежник гасить полум'я на місці влучання. Фото: t.me/dsns_telegram

В одному з житлових секторів міста виникла пожежа в будинку, також згоріли господарська споруда, гараж і три автівки. Одна людина зазнала поранення, росіяни пошкодили ще чотири автомобілі та майже вісім будинків.

Пожежник гасить охоплений вогнем зруйнований будинок. Фото: t.me/dsns_telegram

Ще одна пожежа сталася біля житлового будинку, де згоріли машини, ще п'ять з них пошкоджені. Поранені троє людей, уламки посікли магазин та вікна багатоповерхівки.

Також виявили пожежу на території одного з підприємств міста.

Психологи та рятувальники ДСНС працюють на місці обстрілу. Фото: t.me/dsns_telegram

Нагадаємо, що росіяни атакували Чернігів ударними безпілотниками. На місцях влучань дронів спалахнули сильні пожежі.

Також в ніч проти 3 червня лунали вибухи в багатьох українських регіонах, зокрема Київській, Сумській та Одеській областях.

Додамо, що на атаку невідомими дронами скаржаться гауляйтери на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей. Нібито після обстрілу мешканці лишились без світла.