Атака России на Чернигов 3 июня — подробности последствий от ГСЧС

Разрушенный Россией дом в Чернигове. Фото: t.me/dsns_telegram

Российские захватчики в ночь на 3 июня нанесли удары по Чернигову. В результате обстрела пострадали четыре человека, среди которых двое детей, и есть разрушения жилой и промышленной инфраструктуры.

Фото последствий российской атаки опубликовали в ГСЧС.

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Обстрел РФ Чернигова 3 июня

"В результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов произошло несколько пожаров. Пострадали люди, повреждены жилые, производственные здания и автомобили", — отметили в пресс-службе спасателей.

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Пожарный тушит пламя на месте попадания. Фото: t.me/dsns_telegram

В одном из жилых секторов города возник пожар в доме, также сгорели хозяйственная постройка, гараж и три автомобиля. Один человек получил ранения, россияне повредили еще четыре автомобиля и почти восемь домов.

Пожарный тушит охваченный огнем разрушенный дом. Фото: t.me/dsns_telegram

Еще один пожар произошел возле жилого дома, где сгорели машины, еще пять из них повреждены. Ранены три человека, обломки посекли магазин и окна многоэтажки.

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Также обнаружили пожар на территории одного из предприятий города.

Психологи и спасатели ГСЧС работают на месте обстрела. Фото: t.me/dsns_telegram

Напомним, что россияне атаковали Чернигов ударными беспилотниками. На местах попаданий дронов вспыхнули сильные пожары.

Также в ночь на 3 июня раздавались взрывы во многих украинских регионах, в частности Киевской, Сумской и Одесской областях.

Добавим, что на атаку неизвестными дронами жалуются гауляйтеры на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей. Якобы после обстрела жители остались без света.