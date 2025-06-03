Атака России на Чернигов 3 июня — подробности последствий от ГСЧС

В Чернигове пожары после атаки РФ — в ГСЧС показали последствия
Российские захватчики в ночь на 3 июня нанесли удары по Чернигову. В результате обстрела пострадали четыре человека, среди которых двое детей, и есть разрушения жилой и промышленной инфраструктуры.
Фото последствий российской атаки опубликовали в ГСЧС.
Обстрел РФ Чернигова 3 июня
"В результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов произошло несколько пожаров. Пострадали люди, повреждены жилые, производственные здания и автомобили", — отметили в пресс-службе спасателей.
В одном из жилых секторов города возник пожар в доме, также сгорели хозяйственная постройка, гараж и три автомобиля. Один человек получил ранения, россияне повредили еще четыре автомобиля и почти восемь домов.
Еще один пожар произошел возле жилого дома, где сгорели машины, еще пять из них повреждены. Ранены три человека, обломки посекли магазин и окна многоэтажки.
Также обнаружили пожар на территории одного из предприятий города.
Напомним, что россияне атаковали Чернигов ударными беспилотниками. На местах попаданий дронов вспыхнули сильные пожары.
Также в ночь на 3 июня раздавались взрывы во многих украинских регионах, в частности Киевской, Сумской и Одесской областях.
Добавим, что на атаку неизвестными дронами жалуются гауляйтеры на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей. Якобы после обстрела жители остались без света.
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