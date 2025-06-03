Атака на центр Сум 3 июня — последствия

Россия нанесла удар по центру Сум — есть погибшие
Россия нанесла удар по центру Сум во вторник, 3 июня. В результате обстрела погибли люди, также есть много пострадавших, разрушены машины.
Об этом сообщает Сумская ОВА в Telegram.
Последствия удара по центру Сум 3 июня
"К сожалению, в результате вражеского удара в центре Сум погиб один человек", — отметили в администрации.
Также в ОВА добавили, что многие люди ранены, их госпитализируют в больницу.
И.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь отметил, что на месте работают спасатели и экстренные службы. Также уточняется информация о разрушениях и пострадавших.
Напомним, что Россия атаковала Украину и в ночь на 3 июня. Пострадали местные жители и зафиксированы разрушения в Одессе, Чернигове и Харькове. На Харьковщине враг попал в почтовый терминал, где вспыхнул сильный пожар.
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