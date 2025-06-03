Атака на центр Сум 3 июня — последствия

Спасатели тушат машины в результате удара РФ по Сумах. Фото: t.me/kobzarartemsn

Россия нанесла удар по центру Сум во вторник, 3 июня. В результате обстрела погибли люди, также есть много пострадавших, разрушены машины.

Об этом сообщает Сумская ОВА в Telegram.

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"К сожалению, в результате вражеского удара в центре Сум погиб один человек", — отметили в администрации.

Также в ОВА добавили, что многие люди ранены, их госпитализируют в больницу.

Люди помогают вытаскивать пострадавших. Фото: t.me/kobzarartemsn

Спасатели на месте удара в Сумах. Фото: Кордон.медіа

И.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь отметил, что на месте работают спасатели и экстренные службы. Также уточняется информация о разрушениях и пострадавших.

Правоохранители фиксируют последствия удара РФ. Фото: Кордон.медіа

Местные жители на месте российской атаки по Сумах. Фото: Кордон.медіа

Напомним, что Россия атаковала Украину и в ночь на 3 июня. Пострадали местные жители и зафиксированы разрушения в Одессе, Чернигове и Харькове. На Харьковщине враг попал в почтовый терминал, где вспыхнул сильный пожар.