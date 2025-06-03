Удар Росії по Сумах 3 червня — кількість загиблих зростає

Кількість загиблих знову зросла — подробиці удару Росії по Сумах
Внаслідок російського удару по центру Сум у вівторок, 3 червня, кількість загиблих збільшилась. Наразі відомо про три жертви, 16 отримали поранення.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Telegram.
Жертви російського удару по Сумах 3 червня
"Росіяни обстріляли Суми: загинули 3 людей, 16 поранені. В одному з районів міста снаряд влучив у дорожнє покриття. Внаслідок вибуху зайнявся автомобіль, пожежу оперативно ліквідували", — зазначили рятувальники.
Згідно з оприлюдненою ДСНС інформацією, ще в одному мікрорайоні зазнали пошкодження багатоквартирний житловий будинок, чотири приватні помешкання, складська будівля, гараж чотири автівки та одна з будівель лікарні.
Наразі фахівці проводять обстеження території та фіксують воєнні злочини Росії. Також на місці працюють рятувальники, медики та правоохоронці.
Нагадаємо, що Росія влучила по центру Сум снарядом. Внаслідок цього зайнялися пожежі на місці удару, ворог вбив та поранив багатьох людей.
Також ми повідомляли, що росіяни атакували поштовий термінал поблизу Харкова в ніч проти 3 червня. На місці влучання виникла пожежа.
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