Удар Росії по Сумах 3 червня — кількість загиблих зростає

Пожежники гасять автівки. Фото: t.me/dsns_telegram

Внаслідок російського удару по центру Сум у вівторок, 3 червня, кількість загиблих збільшилась. Наразі відомо про три жертви, 16 отримали поранення.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Telegram.

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Жертви російського удару по Сумах 3 червня

"Росіяни обстріляли Суми: загинули 3 людей, 16 поранені. В одному з районів міста снаряд влучив у дорожнє покриття. Внаслідок вибуху зайнявся автомобіль, пожежу оперативно ліквідували", — зазначили рятувальники.

Загиблий чоловік на місці російського удару. Фото: t.me/dsns_telegram

Згідно з оприлюдненою ДСНС інформацією, ще в одному мікрорайоні зазнали пошкодження багатоквартирний житловий будинок, чотири приватні помешкання, складська будівля, гараж чотири автівки та одна з будівель лікарні.

Працівники ДСНС приборкують пожежу. Фото: t.me/dsns_telegram

Наразі фахівці проводять обстеження території та фіксують воєнні злочини Росії. Також на місці працюють рятувальники, медики та правоохоронці.

Загиблий чоловік у центрі Сум. Фото: t.me/dsns_telegram

Нагадаємо, що Росія влучила по центру Сум снарядом. Внаслідок цього зайнялися пожежі на місці удару, ворог вбив та поранив багатьох людей.

Також ми повідомляли, що росіяни атакували поштовий термінал поблизу Харкова в ніч проти 3 червня. На місці влучання виникла пожежа.