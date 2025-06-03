Удар России по Сумам 3 июня — количество погибших растет

Пожарные тушат машины. Фото: t.me/dsns_telegram

В результате российского удара по центру Сум во вторник, 3 июня, количество погибших увеличилось. Известно о трех жертвах, 16 получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Telegram.

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Жертвы российского удара по Сумам 3 июня

"Россияне обстреляли Сумы: погибли 3 человека, 16 ранены. В одном из районов города снаряд попал в дорожное покрытие. В результате взрыва загорелся автомобиль, пожар оперативно ликвидировали", — отметили спасатели.

Погибший мужчина на месте российского удара. Фото: t.me/dsns_telegram

Согласно обнародованной ГСЧС информации, еще в одном микрорайоне получили повреждения многоквартирный жилой дом, четыре частных дома, складское здание, гараж, четыре автомобиля и одно из зданий больницы.

Работники ГСЧС укрощают пожар. Фото: t.me/dsns_telegram

Сейчас специалисты проводят обследование территории и фиксируют военные преступления России. Также на месте работают спасатели, медики и правоохранители.

Погибший мужчина в центре Сум. Фото: t.me/dsns_telegram

Напомним, что Россия попала по центру Сум снарядом. В результате загорелись пожары на месте удара, враг убил и ранил многих людей.

Также мы сообщали, что россияне атаковали почтовый терминал вблизи Харькова в ночь на 3 июня. На месте попадания возник пожар.