Удар России по Сумам 3 июня — количество погибших растет

Количество погибших возросло — подробности удара России по Сумам
В результате российского удара по центру Сум во вторник, 3 июня, количество погибших увеличилось. Известно о трех жертвах, 16 получили ранения.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Telegram.
Жертвы российского удара по Сумам 3 июня
"Россияне обстреляли Сумы: погибли 3 человека, 16 ранены. В одном из районов города снаряд попал в дорожное покрытие. В результате взрыва загорелся автомобиль, пожар оперативно ликвидировали", — отметили спасатели.
Согласно обнародованной ГСЧС информации, еще в одном микрорайоне получили повреждения многоквартирный жилой дом, четыре частных дома, складское здание, гараж, четыре автомобиля и одно из зданий больницы.
Сейчас специалисты проводят обследование территории и фиксируют военные преступления России. Также на месте работают спасатели, медики и правоохранители.
Напомним, что Россия попала по центру Сум снарядом. В результате загорелись пожары на месте удара, враг убил и ранил многих людей.
Также мы сообщали, что россияне атаковали почтовый терминал вблизи Харькова в ночь на 3 июня. На месте попадания возник пожар.
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