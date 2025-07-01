ГУР установило российских оккупантов, которые обстреляли Сумы 3 июня

Обстрел Сум 3 июня — ГУР установило причастных оккупантов
Российские оккупанты 3 июня обстреляли Сумы и убили шесть человек, еще 29 лиц получили ранения. Военная разведка Украины установила захватчиков, причастных к ракетному удару по городу.
Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки в Telegram во вторник, 1 июля.
Оккупанты, которые атаковали Сумы 3 июня
К артиллерийскому обстрелу Сум российские оккупанты применили реактивную батарею РСЗО БМ-21 "Град" 30-го мотострелкового полка (в/ч 72162). Известно, что огневые позиции противника располагались в районе села Апанасовка Курской области.
К российскому удару по Сумам причастны оккупанты 30-го полка:
- Гарнаев Дамир Жафярович, начальник артиллерии 30-го мотострелкового полка, подполковник. Адрес регистрации: г. Пенза, проспект Строителей, 38, кв. 46.
- Волобуев Дмитрий Александрович, командир реактивной артиллерийской батареи 30-го мотострелкового полка, капитан. Адрес: г. Самара, ул. Земеца, 28, кв. 9.
- Командирами расчетов РСЗО БМ-21 "Град" артиллерийской батареи 30-го мотострелкового полка на момент атаки были сержант Иванов А.А. и рядовой Панченко С.А.
Последствия обстрела Сум
Российские оккупанты 3 июня обстреляли Сумы из РСЗО БМ-21 "Град". Всего было зафиксировано восемь попаданий.
Захватчики повредили 16 зданий, в том числе 15 многоквартирных и частных жилых домов, клиническую больницу, а также железнодорожные пути.
Среди травмированных трое детей, младшему ребенку три года.
Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на российский обстрел Сум 3 июня.
А в ГСЧС показывали последствия атаки захватчиков на город. Кроме того, там рассказали о повреждениях.
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