ГУР установило российских оккупантов, которые обстреляли Сумы 3 июня

Последствия российского обстрела Сум 3 июня. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты 3 июня обстреляли Сумы и убили шесть человек, еще 29 лиц получили ранения. Военная разведка Украины установила захватчиков, причастных к ракетному удару по городу.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки в Telegram во вторник, 1 июля.

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Оккупанты, которые атаковали Сумы 3 июня

К артиллерийскому обстрелу Сум российские оккупанты применили реактивную батарею РСЗО БМ-21 "Град" 30-го мотострелкового полка (в/ч 72162). Известно, что огневые позиции противника располагались в районе села Апанасовка Курской области.

К российскому удару по Сумам причастны оккупанты 30-го полка:

Гарнаев Дамир Жафярович, начальник артиллерии 30-го мотострелкового полка, подполковник. Адрес регистрации: г. Пенза, проспект Строителей, 38, кв. 46.

Гарнаев Дамир Жафярович. Фото: скриншот

Волобуев Дмитрий Александрович, командир реактивной артиллерийской батареи 30-го мотострелкового полка, капитан. Адрес: г. Самара, ул. Земеца, 28, кв. 9.

Волобуев Дмитрий Александрович. Фото: скриншот

Командирами расчетов РСЗО БМ-21 "Град" артиллерийской батареи 30-го мотострелкового полка на момент атаки были сержант Иванов А.А. и рядовой Панченко С.А.

Последствия обстрела Сум

Российские оккупанты 3 июня обстреляли Сумы из РСЗО БМ-21 "Град". Всего было зафиксировано восемь попаданий.

Захватчики повредили 16 зданий, в том числе 15 многоквартирных и частных жилых домов, клиническую больницу, а также железнодорожные пути.

Среди травмированных трое детей, младшему ребенку три года.

Пост ГУР. Фото: скриншот

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на российский обстрел Сум 3 июня.

А в ГСЧС показывали последствия атаки захватчиков на город. Кроме того, там рассказали о повреждениях.