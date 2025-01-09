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Випустили десятки дронів — Повітряні сили розповіли про атаку РФ

9 січня 2025 09:57
Карина Приходько - Редактор
Обстріл України 9 січня — скільки дронів збила ППО
Робота мобільних груп ППО. Фото: Генштаб ЗСУ
Карина Приходько - Редактор

Російські війська вночі 9 січня атакували Україну 70 ударними БпЛА. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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У Повітряних силах розповіли, що цієї ночі противник атакував 70 ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із Міллерово, Орела, Курська, Брянська та Приморсько-Ахтарська.

Так, станом на 09:00 підтверджено збиття 46 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.

обстріли України вночі 9 січня
Робота ППО вночі 9 січня. Фото: Повітряні сили

"Ще 24 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені  (без негативних наслідків).Через падіння збитих ударних БпЛА пошкоджено приватні будинки на Харківщині, Сумщині та Черкащині", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, 8 січня загарбники завдали удару по Запоріжжю. В ОВА показали наслідки російського обстрілу.

Внаслідок обстрілів постраждали 113 людей, загинуло — 13. В місті 9 січня також оголосили день жалоби.

обстріли ППО дрони війна в Україні Повітряні сили

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