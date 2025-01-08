День жалоби в Запоріжжі — що відомо про обстріл 8 січня

У Запоріжжі оголосили день жалоби — що відомо про обстріл
Внаслідок російського обстрілу Запоріжжя завтра, 9 січня, оголошено день жалоби. Загарбники вбили 13 людей, десятки поранених.
Про це повідомляють пресслужба Нацполіції та очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram у середу, 8 січня.
Російський обстріл Запоріжжя 8 січня
Окупанти о 15:40 завдали два удари керованими авіабомбами по території обласного центру. Вибухи сталися серед натовпу поруч з адміністративною частиною інфраструктурного об'єкта та дорогою. Внаслідок цього спалахнули будівля та автомобілі.
"Станом на 19:30 відомо про 13 загиблих та 32 поранених людей (кількість може змінюватися). Більшість з постраждалих просто перебували на вулиці та у громадському транспорті. Пошкоджено 28 транспортних засобів, у тому числі трамвай та маршрутне таксі", — йдеться у повідомленні.
Наразі на місці російської атаки триває аварійно-рятувальна операція.
Федоров повідомив, що після атаки до лікарень вже звернулися щонайменше 80 людей.
Нагадаємо, наразі на місці російського удару працюють сім медичних бригад, правоохоронці та надзвичайники.
Також президент Володимир Зеленський прокоментував обстріл Запоріжжя, зазначивши, що загарбники здійснили умисний удар по місту.
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