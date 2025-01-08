День жалоби в Запоріжжі — що відомо про обстріл 8 січня

Наслідки російського обстрілу Запоріжжя 8 січня. Фото: Нацполіція

Внаслідок російського обстрілу Запоріжжя завтра, 9 січня, оголошено день жалоби. Загарбники вбили 13 людей, десятки поранених.

Про це повідомляють пресслужба Нацполіції та очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram у середу, 8 січня.

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Російський обстріл Запоріжжя 8 січня

Окупанти о 15:40 завдали два удари керованими авіабомбами по території обласного центру. Вибухи сталися серед натовпу поруч з адміністративною частиною інфраструктурного об'єкта та дорогою. Внаслідок цього спалахнули будівля та автомобілі.

"Станом на 19:30 відомо про 13 загиблих та 32 поранених людей (кількість може змінюватися). Більшість з постраждалих просто перебували на вулиці та у громадському транспорті. Пошкоджено 28 транспортних засобів, у тому числі трамвай та маршрутне таксі", — йдеться у повідомленні.

Наслідки російського обстрілу Запоріжжя 8 січня. Фото: Нацполіція

Наразі на місці російської атаки триває аварійно-рятувальна операція.

Наслідки російського обстрілу Запоріжжя 8 січня. Фото: Нацполіція

Федоров повідомив, що після атаки до лікарень вже звернулися щонайменше 80 людей.

Допис Нацполіції. Фото: скриншот

Нагадаємо, наразі на місці російського удару працюють сім медичних бригад, правоохоронці та надзвичайники.

Також президент Володимир Зеленський прокоментував обстріл Запоріжжя, зазначивши, що загарбники здійснили умисний удар по місту.