День траура в Запорожье — что известно об обстреле 8 января

Последствия российского обстрела Запорожья 8 января. Фото: Нацполиция

В результате российского обстрела Запорожья завтра, 9 января, объявлен день траура. Захватчики убили 13 человек, десятки раненых.

Об этом сообщают пресс-служба Нацполиции и глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram в среду, 8 января.

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Российский обстрел Запорожья 8 января

Оккупанты в 15:40 нанесли два удара управляемыми авиабомбами по территории областного центра. Взрывы произошли среди толпы рядом с административной частью инфраструктурного объекта и дорогой. В результате этого вспыхнули здание и автомобили.

"По состоянию на 19:30 известно о 13 погибших и 32 раненых людях (количество может меняться). Большинство из пострадавших просто находились на улице и в общественном транспорте. Повреждены 28 транспортных средств, в том числе трамвай и маршрутное такси", — говорится в сообщении.

Последствия российского обстрела Запорожья 8 января. Фото: Нацполиция

В настоящее время на месте российской атаки продолжается аварийно-спасательная операция.

Последствия российского обстрела Запорожья 8 января. Фото: Нацполиция

Федоров сообщил, что после атаки в больницы уже обратились по меньшей мере 80 человек.

Пост Нацполиции. Фото: скриншот

Напомним, сейчас на месте российского удара работают семь медицинских бригад, правоохранители и чрезвычайники.

Также президент Владимир Зеленский прокомментировал обстрел Запорожья, отметив, что захватчики осуществили умышленный удар по городу.