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Зеленський відреагував на обстріл Запоріжжя та показав наслідки

8 січня 2025 18:01
Аркадій Пастула - Редактор
Зеленський відреагував на обстріл Запоріжжя 8 січня — що заявив
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Johanna Geron
Аркадій Пастула - Редактор

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський обстріл Запоріжжя 8 січня. Він заявив, що загарбники завдали свідомого удару по місту.

Про це український лідер написав у Telegram.

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Глава держави зазначив, що наразі відомо про десятки поранених, їм надається необхідна допомога. 

Російські окупанти вбили 13 людей, однак кількість жертв може збільшитися.

За словами Зеленського, немає нічого більш жорстокого, ніж авіабомби по місту, усвідомлюючи, що постраждають звичайні цивільні люди.

"Потрібен тиск на Росію за терор. Потрібно підтримувати захист життів в Україні. Завершити таку війну надійним миром можливо лише завдяки силі", — додав український лідер.

Нагадаємо, загарбники завдали удару по Запоріжжю. В ОВА показали наслідки російського обстрілу.

Згодом стало відомо, що кількість загиблих зросла до 13. Крім того, окупанти поранили щонайменше 18 осіб.

Володимир Зеленський війна Запоріжжя Україна обстріли окупанти

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