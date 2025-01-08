Зеленський відреагував на обстріл Запоріжжя 8 січня — що заявив

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Johanna Geron

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський обстріл Запоріжжя 8 січня. Він заявив, що загарбники завдали свідомого удару по місту.

Про це український лідер написав у Telegram.

Читайте також:

Реакція Зеленського на обстріл Запоріжжя

Глава держави зазначив, що наразі відомо про десятки поранених, їм надається необхідна допомога.

Російські окупанти вбили 13 людей, однак кількість жертв може збільшитися.

За словами Зеленського, немає нічого більш жорстокого, ніж авіабомби по місту, усвідомлюючи, що постраждають звичайні цивільні люди.

"Потрібен тиск на Росію за терор. Потрібно підтримувати захист життів в Україні. Завершити таку війну надійним миром можливо лише завдяки силі", — додав український лідер.

Нагадаємо, загарбники завдали удару по Запоріжжю. В ОВА показали наслідки російського обстрілу.

Згодом стало відомо, що кількість загиблих зросла до 13. Крім того, окупанти поранили щонайменше 18 осіб.