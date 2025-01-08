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Зеленский отреагировал на обстрел Запорожья и показал последствия

8 января 2025 18:01
Аркадий Пастула - Редактор
Зеленский отреагировал на обстрел Запорожья 8 января — что заявил
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Johanna Geron
Аркадий Пастула - Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский обстрел Запорожья 8 января. Он заявил, что захватчики нанесли сознательный удар по городу.

Об этом украинский лидер написал в Telegram.

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Глава государства отметил, что сейчас известно о десятках раненых, им оказывается необходимая помощь.

Российские оккупанты убили 13 человек, однако количество жертв может увеличиться.

По словам Зеленского, нет ничего более жестокого, чем авиабомбы по городу, осознавая, что пострадают обычные гражданские люди.

"Нужно давление на Россию за террор. Нужно поддерживать защиту жизней в Украине. Завершить такую войну надежным миром возможно только благодаря силе", — добавил украинский лидер.

Напомним, захватчики нанесли удар по Запорожью. В ОВА показали последствия российского обстрела.

Впоследствии стало известно, что количество погибших возросло до 13. Кроме того, оккупанты ранили по меньшей мере 18 человек.

Владимир Зеленский война Запорожье Украина обстрелы оккупанты

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