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Окупанти атакували Запоріжжя, є загиблий — відео наслідків

8 січня 2025 16:25
Аркадій Пастула - Редактор
Обстріл Запоріжжя 8 січня — що відомо про російську атаку
Наслідки російського обстрілу Запоріжжя 8 січня. Фото: Запорізька ОВА
Аркадій Пастула - Редактор

Російські окупанти у середу, 8 січня, атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу є загиблий та поранені.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.

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Федоров розповів, що російські окупанти вбили одну людину. Відомо також про шістьох поранених.

Обстріл Запоріжжя 8 січня
Рятувальники на місці обстрілу. Фото: Запорізька ОВА

"Такі попередні наслідки ворожого удару по Запоріжжю", — зазначив очільник Запорізької ОВА.

На відео можна побачити, як після російської атаки палають автомобілі. Крім того, видно пошкоджений трамвай.

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Допис Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, вибухи в місті лунали близько 15:42. Ворог завдав ударів по промисловій інфраструктурі

Також 8 січня окупанти атакували Херсонську область. Ворог вбив двох людей, поранив пʼятьох.

війна Запоріжжя Україна обстріли окупанти Іван Федоров

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