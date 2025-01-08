Обстріл Запоріжжя 8 січня — що відомо про російську атаку

Наслідки російського обстрілу Запоріжжя 8 січня. Фото: Запорізька ОВА

Російські окупанти у середу, 8 січня, атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу є загиблий та поранені.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.

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Федоров розповів, що російські окупанти вбили одну людину. Відомо також про шістьох поранених.

Рятувальники на місці обстрілу. Фото: Запорізька ОВА

"Такі попередні наслідки ворожого удару по Запоріжжю", — зазначив очільник Запорізької ОВА.

На відео можна побачити, як після російської атаки палають автомобілі. Крім того, видно пошкоджений трамвай.

Допис Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, вибухи в місті лунали близько 15:42. Ворог завдав ударів по промисловій інфраструктурі.

Також 8 січня окупанти атакували Херсонську область. Ворог вбив двох людей, поранив пʼятьох.