Обстріл Запоріжжя 8 січня — що відомо про російську атаку

Окупанти атакували Запоріжжя, є загиблий — відео наслідків
Російські окупанти у середу, 8 січня, атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу є загиблий та поранені.
Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.
Російський удар по Запоріжжю
Федоров розповів, що російські окупанти вбили одну людину. Відомо також про шістьох поранених.
"Такі попередні наслідки ворожого удару по Запоріжжю", — зазначив очільник Запорізької ОВА.
На відео можна побачити, як після російської атаки палають автомобілі. Крім того, видно пошкоджений трамвай.
Нагадаємо, вибухи в місті лунали близько 15:42. Ворог завдав ударів по промисловій інфраструктурі.
Також 8 січня окупанти атакували Херсонську область. Ворог вбив двох людей, поранив пʼятьох.
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