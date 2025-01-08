Обстрел Запорожья 8 января — что известно о российской атаке

Последствия российского обстрела Запорожья 8 января. Фото: Запорожская ОВА

Российские оккупанты в среду, 8 января, атаковали Запорожье. В результате обстрела есть погибший и раненые.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.

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Федоров рассказал, что российские оккупанты убили одного человека. Известно также о шести раненых.

Спасатели на месте обстрела. Фото: Запорожская ОВА

"Такие предварительные последствия вражеского удара по Запорожью", — отметил глава Запорожской ОВА.

На видео можно увидеть, как после российской атаки горят автомобили. Кроме того, видно поврежденный трамвай.

Пост Федорова. Фото: скриншот

Напомним, взрывы в городе раздавались около 15:42. Враг нанес удары по промышленной инфраструктуре.

Также 8 января оккупанты атаковали Херсонскую область. Враг убил двух человек, ранил пятерых.