Обстрел Запорожья 8 января — что известно о российской атаке

Оккупанты атаковали Запорожье, есть погибший — видео последствий
Российские оккупанты в среду, 8 января, атаковали Запорожье. В результате обстрела есть погибший и раненые.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.
Российский удар по Запорожью
Федоров рассказал, что российские оккупанты убили одного человека. Известно также о шести раненых.
"Такие предварительные последствия вражеского удара по Запорожью", — отметил глава Запорожской ОВА.
На видео можно увидеть, как после российской атаки горят автомобили. Кроме того, видно поврежденный трамвай.
Напомним, взрывы в городе раздавались около 15:42. Враг нанес удары по промышленной инфраструктуре.
Также 8 января оккупанты атаковали Херсонскую область. Враг убил двух человек, ранил пятерых.
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