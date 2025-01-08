У Запоріжжі пролунав вибух
Російські загарбники не припиняють обстрілювати Запоріжжя. У місті пролунав черговий вибух, наслідки якого з'ясовуються.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ у середу, 8 січня.
Вибух у Запоріжжі
Війська держави-агресора не припиняють завдавати ударів по місту Запоріжжю. Для цього вони виокристовують ракети, артилерію, РСЗВ та дрони-камікадзе.
У Запоріжжя пролунав вибух. Наразі його причини та наслідки з'ясовуються. Офіційних коментарів від міської влади наразі нема.
Варто зазначити, що наразі у місті та області не оголошено повітряної тривоги. Ворожих повітряних цілей не виявлено.
Раніше ми писали, що цієї ночі вибухи пролунали у Києві. Столицю атакували ворожі БпЛА. Нагадаємо, що сигнал тривоги в столиці оголосили за 10 хвилин до вибухів. Повітряні сили ЗСУ попереджали, що в напрямку міста летять БпЛА.
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