У Запоріжжі пролунав вибух

Вибух у місті. Ілюстративне фото: kr.depo.ua

Російські загарбники не припиняють обстрілювати Запоріжжя. У місті пролунав черговий вибух, наслідки якого з'ясовуються.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ у середу, 8 січня.

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Вибух у Запоріжжі

Війська держави-агресора не припиняють завдавати ударів по місту Запоріжжю. Для цього вони виокристовують ракети, артилерію, РСЗВ та дрони-камікадзе.

У Запоріжжя пролунав вибух. Наразі його причини та наслідки з'ясовуються. Офіційних коментарів від міської влади наразі нема.

Варто зазначити, що наразі у місті та області не оголошено повітряної тривоги. Ворожих повітряних цілей не виявлено.

Мапа повітряних тривог в України. Фото: скриншот

Раніше ми писали, що цієї ночі вибухи пролунали у Києві. Столицю атакували ворожі БпЛА. Нагадаємо, що сигнал тривоги в столиці оголосили за 10 хвилин до вибухів. Повітряні сили ЗСУ попереджали, що в напрямку міста летять БпЛА.