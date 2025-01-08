Взрыв в городе. Иллюстративное фото: kr.depo.ua

Российские захватчики не прекращают обстреливать Запорожье. В городе прогремел очередной взрыв, последствия которого выясняются.

Об этом сообщают местные СМИ в среду, 8 января.

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Взрыв в Запорожье

Войска государства агрессора не прекращают наносить удары по городу Запорожью. Для этого они используют ракеты, артиллерию, РСЗО и дроны-камикадзе.

В Запорожье прогремел взрыв. Сейчас его причины и последствия выясняются. Официальных комментариев от городских властей пока нет.

Стоит отметить, что сейчас в городе и области не объявлена воздушная тревога. Вражеских воздушных целей не обнаружено.

Карта воздушных тревог в Украине. Фото: скриншот

Ранее мы писали, что этой ночью взрывы прозвучали в Киеве. Столицу атаковали вражеские БпЛА. Напомним, что сигнал тревоги в столице объявили за 10 минут до взрывов. Воздушные силы ВСУ предупреждали, что в направлении города летят БпЛА.