Обстріли Херсонщини 8 січня — є загиблі та поранені

Наслідки обстрілів Херсонської області. Фото: Нацполіція

Російські війська вдень 8 січня завдали удару по Херсонській області. Внаслідок ворожої атаки загинуло дві людини, ще п'ятеро — отримало поранення.

Про це повідомили у Національній поліції та Міністерстві внутрішніх справ (МВС).

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Наслідки обстрілів Херсонщини 8 січня

Як відомо, російські війська вкотре обстрілювали Херсонський і Бериславський райони з артилерії та били з БпЛА. Загинуло дві людини, ще п'ятеро — отримали поранення.

Наслідки обстрілів Херсонської області. Фото: Нацполіція

Наслідки обстрілів Херсонської області. Фото: Нацполіція

Під атаками ворога перебували Херсон, Антонівка, Наддніпрянське, Станіслав, Придніпровське, Комишани, Зеленівка, Білозерка, Широка Балка, Микільське, Берислав, Шляхове, Бургунка, Червоний Маяк, Гаврилівка та Монастирське.

Наслідки обстрілів Херсонської області. Фото: Нацполіція

Наслідки обстрілів Херсонської області. Фото: Нацполіція

Обстрілами пошкоджені три багатоквартирні та п’ять приватних будинків, об’єкт критичної інфраструктури, три цивільні, комунальний, вантажний та чотири службові автомобілі поліції, фермерське господарство, гараж і автобус.

Нагадаємо, 7 січня РФ обстріляла авто правоохоронців на Херсонщині. Двоє людей загинуло, а 19 осіб зазнали поранень.

А 6 січня російські військові безпілотником атакували маршрутний автобус у Херсоні. Внаслідок цього є загиблі та постраждалі.