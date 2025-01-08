Обстріли Херсонщини 8 січня — є загиблі та поранені

Росіяни обстріляли Херсонщину — є загиблі та поранені
Російські війська вдень 8 січня завдали удару по Херсонській області. Внаслідок ворожої атаки загинуло дві людини, ще п'ятеро — отримало поранення.
Про це повідомили у Національній поліції та Міністерстві внутрішніх справ (МВС).
Наслідки обстрілів Херсонщини 8 січня
Як відомо, російські війська вкотре обстрілювали Херсонський і Бериславський райони з артилерії та били з БпЛА. Загинуло дві людини, ще п'ятеро — отримали поранення.
Під атаками ворога перебували Херсон, Антонівка, Наддніпрянське, Станіслав, Придніпровське, Комишани, Зеленівка, Білозерка, Широка Балка, Микільське, Берислав, Шляхове, Бургунка, Червоний Маяк, Гаврилівка та Монастирське.
Обстрілами пошкоджені три багатоквартирні та п’ять приватних будинків, об’єкт критичної інфраструктури, три цивільні, комунальний, вантажний та чотири службові автомобілі поліції, фермерське господарство, гараж і автобус.
Нагадаємо, 7 січня РФ обстріляла авто правоохоронців на Херсонщині. Двоє людей загинуло, а 19 осіб зазнали поранень.
А 6 січня російські військові безпілотником атакували маршрутний автобус у Херсоні. Внаслідок цього є загиблі та постраждалі.
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