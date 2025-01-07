У Херсонській області двоє загиблих внаслідок російського обстрілу

Поліцейський автомобіль, пошкоджений обстрілом. Фото: Нацполіція

У Херсонській області після російських обстрілів двоє людей загинуло, а 19 осіб зазнали поранень. Серед постраждалих є троє співробітників поліції.

Про це повідомили у Національній поліції у вівторок, 7 січня.

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Російські війська в черговий раз обстріляли з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню та БпЛА населені пункти Херсонського, Бериславського та Каховського районів.

"Російські військові вдарили FPV-дроном по службовому автомобілю поліції біля Комишан. Внаслідок підступної атаки двоє херсонських поліцейських отримали контузії. Транспортний засіб зазнав значних пошкоджень", — йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що поблизу Наддніпрянського внаслідок скидання вибухівки з безпілотника поранено 35-річного працівника херсонської поліції.

Пошкоджений обстрілом будинок. Фото: Нацполіція

Поліцейський автомобіль після обстрілу. Фото: Нацполіція

Приміщення будівлі після обстрілу. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, вчора російські військові безпілотником атакували маршрутний автобус у Херсоні. Внаслідок цього є загиблі та постраждалі.

Також ми писали, що вибухи в Херсоні пролунали вдень 6 січня. Однак повітряної тривоги так і не пролунало.