Обстріл маршрутки у Херсоні 6 січня — є загиблі та поранені

Пошкоджений автобус. Ілюстративне фото: УНІАН

У понеділок, 6 січня, в Херсоні російські військові безпілотником атакували маршрутний автобус. Є загиблі та постраждалі.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

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За словами Мрочка, окупанти вдарили по громадському транспорту у Корабельному районі.

"Влучили в автобус, який здійснював перевезення пасажирів на 3-му маршруті. Попередньо є загиблі та поранені. Інформація уточнюється", — йдеться у повідомленні.

Очільник міської адміністрації додав, що ушпиталено шістьох постраждалих.

"У жінок 1977, 1969, 1966, 1973 та 1994 р.н. мінно-вибухова травма. Зараз їх дообстежують медики. У лікарні зараз і водій", — підсумував Мрочко.

Автобус, який було атаковано безпілотником. Фото: Херсонська МВА

Нагадаємо, вдень 6 січня у Херсоні пролунали вибухи. Однак повітряної тривоги тоді не оголошували.

Також ми писали, що російські війська посилили обстріли Херсонської області та активізували діяльність диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ). Окупанти хочуть хоча б десь закріпитися на території, яку зараз контролюють українські Сили оборони.