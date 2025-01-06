Обстріл маршрутки у Херсоні 6 січня — є загиблі та поранені

Росіяни з БпЛА атакували автобус у Херсоні — є загиблі й поранені
У понеділок, 6 січня, в Херсоні російські військові безпілотником атакували маршрутний автобус. Є загиблі та постраждалі.
Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
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Черговий воєнний злочин росіян
За словами Мрочка, окупанти вдарили по громадському транспорту у Корабельному районі.
"Влучили в автобус, який здійснював перевезення пасажирів на 3-му маршруті. Попередньо є загиблі та поранені. Інформація уточнюється", — йдеться у повідомленні.
Очільник міської адміністрації додав, що ушпиталено шістьох постраждалих.
"У жінок 1977, 1969, 1966, 1973 та 1994 р.н. мінно-вибухова травма. Зараз їх дообстежують медики. У лікарні зараз і водій", — підсумував Мрочко.
Нагадаємо, вдень 6 січня у Херсоні пролунали вибухи. Однак повітряної тривоги тоді не оголошували.
Також ми писали, що російські війська посилили обстріли Херсонської області та активізували діяльність диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ). Окупанти хочуть хоча б десь закріпитися на території, яку зараз контролюють українські Сили оборони.
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