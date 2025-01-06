Вибухи в Херсоні вдень 6 січня — що відомо

Вибух. Фото ілюстративне: скриншот

Вибухи в Херсоні пролунали вдень 6 січня. Однак повітряної тривоги там наразі не оголошено.

Про це повідомляє "Суспільне".

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"У Херсоні чутно вибухи", — йдеться у повідомленні.

Інформація про вибухи зʼявилася близько 16:25.

Допис "Суспільного". Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта тривог України. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, у ніч на 6 січня окупанти знову атакували Україну. Силам ППО вдалося знищити 79 безпілотників та дві ракети Х-59.

Однак вночі ворог обстріляв Київську область. Там зафіксовано пошкодження контактної мережі залізниці.