Вибухи в Херсоні вдень 6 січня — що відомо

У Херсоні пролунали потужні вибухи
6 січня 2025 16:29
Вибух. Фото ілюстративне: скриншот
Вибухи в Херсоні пролунали вдень 6 січня. Однак повітряної тривоги там наразі не оголошено.
Про це повідомляє "Суспільне".
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Вибухи в Херсоні
"У Херсоні чутно вибухи", — йдеться у повідомленні.
Інформація про вибухи зʼявилася близько 16:25.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, у ніч на 6 січня окупанти знову атакували Україну. Силам ППО вдалося знищити 79 безпілотників та дві ракети Х-59.
Однак вночі ворог обстріляв Київську область. Там зафіксовано пошкодження контактної мережі залізниці.
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