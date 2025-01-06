Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow У Херсоні пролунали потужні вибухи arrow

У Херсоні пролунали потужні вибухи

6 січня 2025 16:29
Аркадій Пастула - Редактор
Вибухи в Херсоні вдень 6 січня — що відомо
Вибух. Фото ілюстративне: скриншот
Аркадій Пастула - Редактор

Вибухи в Херсоні пролунали вдень 6 січня. Однак повітряної тривоги там наразі не оголошено.

Про це повідомляє "Суспільне".

Читайте також:

Вибухи в Херсоні

"У Херсоні чутно вибухи", — йдеться у повідомленні.

Інформація про вибухи зʼявилася близько 16:25.

null
Допис "Суспільного". Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта тривог України 6 січня
Карта тривог України. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, у ніч на 6 січня окупанти знову атакували Україну. Силам ППО вдалося знищити 79 безпілотників та дві ракети Х-59.

Однак вночі ворог обстріляв Київську область. Там зафіксовано пошкодження контактної мережі залізниці.

війна Херсон вибух обстріли повітряна тривога

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

17:50 Макрон розповів про майбутні переговори — ефір Вечір.LIVE

17:50 Небезпечний період у 2025 році — коли долар може злетіти в ціні

17:42 Тепло повертається — Діденко дала прогноз погоди на завтра

17:37 Підозру отримав керівник тюрми РФ, де катують полонених ЗСУ

17:34 Укргідрометцентр порадував прогнозом погоди на завтра

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

17:27 Розколяда на пляжі — в Одесі відзначили Водохреще в етно-стилі

Ексклюзив

17:23 Війна забрала усю родину — деталі про загибель науковця

17:19 Суд у РФ над полоненими — звільнений боєць розповів про катування

17:18 Двоє підлітків намагалися переправити ухилянта човном через Тису

17:18 Евакуація з-під обстрілів — поліція вивезла сім'ю з Костянтинівки

17:50 Небезпечний період у 2025 році — коли долар може злетіти в ціні

17:42 Тепло повертається — Діденко дала прогноз погоди на завтра

17:37 Підозру отримав керівник тюрми РФ, де катують полонених ЗСУ

17:34 Укргідрометцентр порадував прогнозом погоди на завтра

17:27 Розколяда на пляжі — в Одесі відзначили Водохреще в етно-стилі

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Ексклюзив

17:23 Війна забрала усю родину — деталі про загибель науковця

17:19 Суд у РФ над полоненими — звільнений боєць розповів про катування

17:18 Двоє підлітків намагалися переправити ухилянта човном через Тису

17:18 Евакуація з-під обстрілів — поліція вивезла сім'ю з Костянтинівки

17:16 В СБУ розкрили деталі атаки БпЛА на торговий порт РФ

12:35 Ціни на золото у січні — скільки коштують дорогоцінні метали

5 січня 2025

06:38 Курс, тарифи та ціни на продукти — що чекає українців у 2025 році

4 січня 2025

06:00 Відключення по-новому та ріст тарифів — чого чекати у новому році

3 січня 2025
Ексклюзив

22:37 Скільки Україна проживе без допомоги США — прогноз економіста

19:42 Закінчення війни у 2025 році — у що вірять одесити

Ексклюзив

06:33 Зростання цін не зупинити — скільки коштуватиме долар у 2025 році

2 січня 2025

06:53 Рейтинг українських банків — де краще зберігати заощадження

06:50 Які території здобула та втратила Україна протягом 2024 року

06:40 Ціни на мідь у січні — яка вартість кольорових металів в Україні

1 січня 2025

14:57 На що чекають одесити у 2025 році — опитування

Text

17:50 Макрон розповів про майбутні переговори — ефір Вечір.LIVE

Text

13:46 Військовий назвав найбільш розповсюджену причину СЗЧ

Text

13:00 Заява Блінкена про Курськ та наступ РФ на Дніпро — ефір День.LIVE

Text

12:33 Шульга пояснив, чому події на Курщині привертають увагу росіян

Text

10:11 Арутюнян назвав спосіб вирішення проблеми нестачі пілотів БпЛА

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

08:00 Інтерв'ю Зеленського та наступ ЗСУ на Курщині — ефір Ранок.LIVE

5 січня 2025
Text

17:51 У Києві відбулась акція на підтримку військовополонених

3 січня 2025
Text

21:39 Подорван назвав наслідки групового ракетного удару по Чернігову

Text

18:09 У Шольца ошелешили новими даними щодо війни — ефір Вечір.LIVE

Text

15:40 У Сухопутних військах розкритикували підготовку до виборів

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

1 січня 2025

17:33 Податок на нерухомість 2025 — що зміниться для власників житла