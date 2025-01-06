Взрывы в Херсоне днем 6 января — что известно

В Херсоне прогремели мощные взрывы
6 января 2025 16:29
Взрыв. Фото иллюстративное: скриншот
Взрывы в Херсоне прозвучали днем 6 января. Однако воздушную тревогу там сейчас не объявили.
Об этом сообщает "Суспільне".
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Взрывы в Херсоне
"В Херсоне слышны взрывы", — говорится в сообщении.
Информация о взрывах появилась около 16:25.
Сейчас карта тревог имеет такой вид:
Напомним, в ночь на 6 января оккупанты снова атаковали Украину. Силам ПВО удалось уничтожить 79 беспилотников и две ракеты Х-59.
Однако ночью враг обстрелял Киевскую область. Там зафиксировано повреждение контактной сети железной дороги.
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