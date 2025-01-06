Взрывы в Херсоне днем 6 января — что известно

Взрыв. Фото иллюстративное: скриншот

Взрывы в Херсоне прозвучали днем 6 января. Однако воздушную тревогу там сейчас не объявили.

Об этом сообщает "Суспільне".

Читайте также:

Взрывы в Херсоне

"В Херсоне слышны взрывы", — говорится в сообщении.

Информация о взрывах появилась около 16:25.

Пост "Суспільного". Фото: скриншот

Сейчас карта тревог имеет такой вид:

Карта тревог Украины. Фото: alerts.in.ua

Напомним, в ночь на 6 января оккупанты снова атаковали Украину. Силам ПВО удалось уничтожить 79 беспилотников и две ракеты Х-59.

Однако ночью враг обстрелял Киевскую область. Там зафиксировано повреждение контактной сети железной дороги.