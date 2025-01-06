У Повітряних силах назвали кількість збитих російських дронів

Мобільна група ППО. Ілюстративне фото: УНІАН

Російські війська в ніч проти понеділка, 6 січня, здійснили атаку на Україну ракетами та дронами-камікадзе. Силам ППО вдалося збити 79 російських БпЛА.

Про це повідомляють Повітряні сили у Telegram.

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Атака на Україну 6 січня

Вночі ворог запустив дві авіаційні ракети Х-59 із південного напрямку та 128 ударних БпЛА "Shahed" та інших типів із напрямків Брянськ, Міллерово, Орел, Курськ та Приморсько-Ахтарськ.

Над відбиттям атаки працювала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи. Станом на 9:00 відомо про збиття двох ракет та 79 безпілотників у небі над Миколаївською, Полтавською, Сумською, Харківською, Київською, Чернігівською, Черкаською, Дніпропетровською, Житомирською, Кіровоградською та Вінницькою областями.

Ще 49 безпілотників були локаційно втрачені, влучань не зафіксовано. Водночас відомо про падіння уламків збитих дронів — є пошкодження будівель підприємств, установ та приватних будинків на Чернігівщині, Сумщині, Черкащині, Полтавщині та Київщині. Обійшлося без жертв та постраждалих.

Збиті цілі РФ. Фото: Повітряні сили

Нагадаємо, вночі у Київській області лунали вибухи. В регіоні працювала ППО по російських безпілотниках.

Внаслідок атаки на Київщині було пошкоджено контактну мережу залізниці. Співробітники УЗ вже працюють над відновленням пошкодженої ділянки.