В Воздушных силах назвали количество сбитых российских дронов

Мобильная группа ПВО. Иллюстративное фото: УНИАН

Российские войска в ночь на понедельник, 6 января, совершили атаку на Украину ракетами и дронами-камикадзе. Силам ПВО удалось сбить 79 российских БпЛА.

Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram.

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Атака на Украину 6 января

Ночью враг запустил две авиационные ракеты Х-59 с южного направления и 128 ударных БпЛА "Shahed" и других типов с направлений Брянск, Миллерово, Орел, Курск и Приморско-Ахтарск.

Над отражением атаки работала авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы. По состоянию на 9:00 известно о сбитии двух ракет и 79 беспилотников в небе над Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской и Винницкой областями.

Еще 49 беспилотников были локально потеряны, попаданий не зафиксировано. В то же время известно о падении обломков сбитых дронов - есть повреждения зданий предприятий, учреждений и частных домов на Черниговщине, Сумщине, Черкасщине, Полтавщине и Киевщине. Обошлось без жертв и пострадавших.

Сбитые цели РФ. Фото: Воздушные силы

Напомним, ночью в Киевской области раздавались взрывы. В регионе работала ПВО по российским беспилотникам.

В результате атаки на Киевщине была повреждена контактная сеть железной дороги. Сотрудники УЗ уже работают над восстановлением поврежденного участка.