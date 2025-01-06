Обстрел маршрутки в Херсоне 6 января — есть погибшие и раненые

Поврежденный автобус. Иллюстративное фото: УНИАН

В понедельник, 6 января, в Херсоне российские военные беспилотником атаковали маршрутный автобус. Есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

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По словам Мрочко, оккупанты ударили по общественному транспорту в Корабельном районе.

"Попали в автобус, который осуществлял перевозку пассажиров на 3-м маршруте. Предварительно есть погибшие и раненые. Информация уточняется", — говорится в сообщении.

Глава городской администрации добавил, что госпитализированы шестеро пострадавших.

"У женщин 1977, 1969, 1966, 1966, 1973 и 1994 г.р. минно-взрывная травма. Сейчас их дообследуют медики. В больнице сейчас и водитель", — подытожил Мрочко.

Автобус, который был атакован беспилотником. Фото: Херсонская МВА

Напомним, днем 6 января в Херсоне прогремели взрывы. Однако воздушной тревоги тогда не объявляли.

Также мы писали, что российские войска усилили обстрелы Херсонской области и активизировали деятельность диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Оккупанты хотят хотя бы где-то закрепиться на территории, которую сейчас контролируют украинские Силы обороны.