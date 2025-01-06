Обстрел маршрутки в Херсоне 6 января — есть погибшие и раненые

Россияне атаковали автобус в Херсоне — есть погибшие и раненые
В понедельник, 6 января, в Херсоне российские военные беспилотником атаковали маршрутный автобус. Есть погибшие и пострадавшие.
Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.
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Очередное военное преступление россиян
По словам Мрочко, оккупанты ударили по общественному транспорту в Корабельном районе.
"Попали в автобус, который осуществлял перевозку пассажиров на 3-м маршруте. Предварительно есть погибшие и раненые. Информация уточняется", — говорится в сообщении.
Глава городской администрации добавил, что госпитализированы шестеро пострадавших.
"У женщин 1977, 1969, 1966, 1966, 1973 и 1994 г.р. минно-взрывная травма. Сейчас их дообследуют медики. В больнице сейчас и водитель", — подытожил Мрочко.
Напомним, днем 6 января в Херсоне прогремели взрывы. Однако воздушной тревоги тогда не объявляли.
Также мы писали, что российские войска усилили обстрелы Херсонской области и активизировали деятельность диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Оккупанты хотят хотя бы где-то закрепиться на территории, которую сейчас контролируют украинские Силы обороны.
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