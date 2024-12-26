Росія посилила обстріли Херсонщини — Прокудін пояснив що відбувається

Росія посилила обстріли та спроби закріпитися на Херсонщині
Російські війська посилили обстріли Херсонської області та активізували діяльність диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ). Окупанти хочуть хоча б десь закріпитися на території, яку зараз контролюють українські Сили оборони.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін під час ефіру телемарафону.
Російська армія посилила наступ на Херсонщину
За його словами, російська армія збільшила активність як живою силою, так і технікою, а також посилила обстріли з використанням керованих авіабомб. Основними цілями стали певні населені пункти та транспортні шляхи в регіоні.
Прокудін зазначив, що місця потенційного висадження ворожих десантних груп відомі, й українські військові готові до їхнього знищення. Він підкреслив, що спроби ворога закріпитися на островах або правому березі Дніпра залишаються безуспішними.
"Є факти, коли вони висуваються і намагаються закріпитися на островах або на правий берег. Поки що жодної спроби не було успішної, вони всі знищені. Але у них таке завдання. Їм командування ставить завдання, щоб вони захопили хоча б частинку правобережної Херсонщини і закріпилися там", — додав Прокудін.
Нагадаємо, сьогодні, 26 грудня, у Херсонській області пролунали вибухи, є постраждалі.
Також у Херсонській області облраді заявили, що російські війська мають намір знову захопити Херсон.
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