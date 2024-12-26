Росія посилила обстріли Херсонщини — Прокудін пояснив що відбувається

Будинок у Херсоні після обстрілу. Фото ілюстративне архівне: УНІАН

Російські війська посилили обстріли Херсонської області та активізували діяльність диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ). Окупанти хочуть хоча б десь закріпитися на території, яку зараз контролюють українські Сили оборони.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін під час ефіру телемарафону.

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За його словами, російська армія збільшила активність як живою силою, так і технікою, а також посилила обстріли з використанням керованих авіабомб. Основними цілями стали певні населені пункти та транспортні шляхи в регіоні.

Прокудін зазначив, що місця потенційного висадження ворожих десантних груп відомі, й українські військові готові до їхнього знищення. Він підкреслив, що спроби ворога закріпитися на островах або правому березі Дніпра залишаються безуспішними.

"Є факти, коли вони висуваються і намагаються закріпитися на островах або на правий берег. Поки що жодної спроби не було успішної, вони всі знищені. Але у них таке завдання. Їм командування ставить завдання, щоб вони захопили хоча б частинку правобережної Херсонщини і закріпилися там", — додав Прокудін.

Нагадаємо, сьогодні, 26 грудня, у Херсонській області пролунали вибухи, є постраждалі.

Також у Херсонській області облраді заявили, що російські війська мають намір знову захопити Херсон.