Россия усилила обстрелы Херсонщины — Прокудин объяснил происходящее

Дом в Херсоне после обстрела. Фото иллюстративное архивное: УНИАН

Российские войска усилили обстрелы Херсонской области и активизировали деятельность диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Оккупанты хотят хотя бы где-то закрепиться на территории, которую сейчас контролируют украинские Силы обороны.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин во время эфира телемарафона.

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По его словам, российская армия увеличила активность как живой силой, так и техникой, а также усилила обстрелы с использованием управляемых авиабомб. Основными целями стали некоторые населенные пункты и транспортные пути в регионе.

Прокудин отметил, что места потенциального взорвания враждебных десантных групп известны, и украинские военные готовы к их уничтожению. Он подчеркнул, что попытки врага закрепиться на островах или на правом берегу Днепра остаются безуспешными.

"Есть факты, когда они выдвигаются и пытаются закрепиться на островах или на правый берег. Пока что ни одной попытки не было успешной, они все уничтожены. Но у них такая задача. Им командование ставит задачу, чтобы они захватили хотя бы частичку правобережной Херсонщины и закрепились там", — добавил Прокудин.

Напомним, сегодня, 26 декабря, в Херсонской области прогремели взрывы, есть пострадавшие.

Также в Херсонской области облсовет заявили, что российские войска намерены снова захватить Херсон.