Россия усилила обстрелы Херсонщины — Прокудин объяснил происходящее

Россия усилила обстрелы и попытки закрепиться на Херсонщине
Российские войска усилили обстрелы Херсонской области и активизировали деятельность диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Оккупанты хотят хотя бы где-то закрепиться на территории, которую сейчас контролируют украинские Силы обороны.
Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин во время эфира телемарафона.
Российская армия усилила наступление на Херсонщину
По его словам, российская армия увеличила активность как живой силой, так и техникой, а также усилила обстрелы с использованием управляемых авиабомб. Основными целями стали некоторые населенные пункты и транспортные пути в регионе.
Прокудин отметил, что места потенциального взорвания враждебных десантных групп известны, и украинские военные готовы к их уничтожению. Он подчеркнул, что попытки врага закрепиться на островах или на правом берегу Днепра остаются безуспешными.
"Есть факты, когда они выдвигаются и пытаются закрепиться на островах или на правый берег. Пока что ни одной попытки не было успешной, они все уничтожены. Но у них такая задача. Им командование ставит задачу, чтобы они захватили хотя бы частичку правобережной Херсонщины и закрепились там", — добавил Прокудин.
Напомним, сегодня, 26 декабря, в Херсонской области прогремели взрывы, есть пострадавшие.
Также в Херсонской области облсовет заявили, что российские войска намерены снова захватить Херсон.
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