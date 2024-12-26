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Окупанти атакували Херсонщину — є постраждалий

26 грудня 2024 13:17
Анастасія Постоєнко - Редактор
Окупанти атакували Дарʼївку у Херсонській області
Працівники ДСНС. Фото ілюстративне: ДСНС України
Анастасія Постоєнко - Редактор

Російські окупанти атакували Дар'ївку, що у Херсонській області. Внаслідок атаки є постраждалий.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА

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Сьогодні, 26 грудня, орієнтовно о 11:15, окупаційні війська здійснили обстріл населеного пункту Дарʼївка. Унаслідок атаки постраждав 48-річний чоловік.

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Повідомлення Херсонської ОВА. Фото: скриншот

За інформацією медиків, потерпілий отримав вибухову травму та уламкові поранення шиї і нижніх кінцівок. Його оперативно доправили до лікарні, де наразі надають необхідну медичну допомогу. Стан пацієнта оцінюється як середньої тяжкості.

Нагадаємо, нещодавно перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський заявив, що Росія хоче повторно окупувати Херсон.

Також нещодавно у Херсонській області внаслідок російського обстрілу загинуло троє людей. 

російські війська обстріли Херсонська область атака поранення Херсонська ОВА

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14:29 Під час голосування за членів антикорради Міноборони стався збій

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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