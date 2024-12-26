Окупанти атакували Дарʼївку у Херсонській області

Працівники ДСНС. Фото ілюстративне: ДСНС України

Російські окупанти атакували Дар'ївку, що у Херсонській області. Внаслідок атаки є постраждалий.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

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Обстріл Херсонської області

Сьогодні, 26 грудня, орієнтовно о 11:15, окупаційні війська здійснили обстріл населеного пункту Дарʼївка. Унаслідок атаки постраждав 48-річний чоловік.

Повідомлення Херсонської ОВА. Фото: скриншот

За інформацією медиків, потерпілий отримав вибухову травму та уламкові поранення шиї і нижніх кінцівок. Його оперативно доправили до лікарні, де наразі надають необхідну медичну допомогу. Стан пацієнта оцінюється як середньої тяжкості.

Нагадаємо, нещодавно перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський заявив, що Росія хоче повторно окупувати Херсон.

Також нещодавно у Херсонській області внаслідок російського обстрілу загинуло троє людей.