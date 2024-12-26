Оккупанты атаковали Херсонщину — есть пострадавший
Российские оккупанты атаковали Дарьевку в Херсонской области. В результате атаки есть пострадавший.
Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.
Обстрел Херсонской области
Сегодня, 26 декабря, ориентировочно в 11:15, оккупационные войска произвели обстрел населенного пункта Дарьевка В результате атаки пострадал 48-летний мужчина.
По информации медиков, пострадавший получил взрывную травму и обломочные ранения шеи и нижних конечностей. Его оперативно доставили в больницу, где оказывают необходимую медицинскую помощь.
Напомним, недавно первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский заявил, что Россия хочет повторно оккупировать Херсон.
Также недавно в Херсонской области в результате российских обстрелов погибли три человека.
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