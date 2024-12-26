Работники ГСЧС. Фото иллюстративное: ГСЧС Украины

Российские оккупанты атаковали Дарьевку в Херсонской области. В результате атаки есть пострадавший.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.

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Обстрел Херсонской области

Сегодня, 26 декабря, ориентировочно в 11:15, оккупационные войска произвели обстрел населенного пункта Дарьевка В результате атаки пострадал 48-летний мужчина.

Сообщение Херсонской ОВА Фото: скриншот

По информации медиков, пострадавший получил взрывную травму и обломочные ранения шеи и нижних конечностей. Его оперативно доставили в больницу, где оказывают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, недавно первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский заявил, что Россия хочет повторно оккупировать Херсон.

Также недавно в Херсонской области в результате российских обстрелов погибли три человека.