В Херсонской области двое погибших в результате российского обстрела

Полицейский автомобиль, поврежденный обстрелом. Фото: Нацполиция

В Херсонской области после российских обстрелов два человека погибли, а 19 человек получили ранения. Среди пострадавших есть трое сотрудников полиции.

Об этом сообщили в Национальной полиции во вторник, 7 января.

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Российские войска в очередной раз обстреляли из артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня и БпЛА населенные пункты Херсонского, Бериславского и Каховского районов.

"Российские военные ударили FPV-дроном по служебному автомобилю полиции возле Камышан. В результате коварной атаки двое херсонских полицейских получили контузии. Транспортное средство получило значительные повреждения", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что вблизи Надднепрянского в результате сброса взрывчатки с беспилотника ранен 35-летний работник херсонской полиции.

Поврежденный обстрелом дом. Фото: Нацполиция

Полицейский автомобиль после обстрела. Фото: Нацполиция

Помещение здания после обстрела. Фото: Нацполиция

Напомним, вчера российские военные беспилотником атаковали маршрутный автобус в Херсоне. В результате этого есть погибшие и пострадавшие.

Также мы писали, что взрывы в Херсоне прогремели днем 6 января. Однако воздушной тревоги так и не прозвучало.