Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow РФ обстреляла полицейское авто на Херсонщине — есть пострадавшие arrow

РФ обстреляла полицейское авто на Херсонщине — есть пострадавшие

7 января 2025 14:45
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
В Херсонской области двое погибших в результате российского обстрела
Полицейский автомобиль, поврежденный обстрелом. Фото: Нацполиция
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В Херсонской области после российских обстрелов два человека погибли, а 19 человек получили ранения. Среди пострадавших есть трое сотрудников полиции.

Об этом сообщили в Национальной полиции во вторник, 7 января.

Читайте также:

Последствия удара россиян по Херсонщине

Российские войска в очередной раз обстреляли из артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня и БпЛА населенные пункты Херсонского, Бериславского и Каховского районов.

"Российские военные ударили FPV-дроном по служебному автомобилю полиции возле Камышан. В результате коварной атаки двое херсонских полицейских получили контузии. Транспортное средство получило значительные повреждения", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что вблизи Надднепрянского в результате сброса взрывчатки с беспилотника ранен 35-летний работник херсонской полиции.

обстрел Херсонщины
Поврежденный обстрелом дом. Фото: Нацполиция
удар по Херсону
Полицейский автомобиль после обстрела. Фото: Нацполиция
поврежденный дом
Помещение здания после обстрела. Фото: Нацполиция

Напомним, вчера российские военные беспилотником атаковали маршрутный автобус в Херсоне. В результате этого есть погибшие и пострадавшие.

Также мы писали, что взрывы в Херсоне прогремели днем 6 января. Однако воздушной тревоги так и не прозвучало.

Херсон полиция Украина обстрелы война в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:58 Тонкая талия и здоровое сердце — какие продукты стоит употреблять

14:57 Нефтяное пятно в Черном море ширится — где заметили мазут

14:56 На Харьковщине выявлена вспышка гриппа птицы

14:45 РФ обстреляла полицейское авто на Херсонщине — есть пострадавшие

14:38 Украинские успехи в Курске могут "похоронить" Путина — детали

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

14:30 Сохранение зарплаты мобилизованным — какие правила в 2025 году

14:27 Одессит швырнул гранату в кафе в Николаеве — что известно

14:25 Мать заперла младенца — почему ее не лишат родительских прав

14:13 До сих пор их используют — каких слов нет в украинском языке

14:13 Придет весеннее тепло — прогноз погоды в Харькове на завтра

14:58 Тонкая талия и здоровое сердце — какие продукты стоит употреблять

14:57 Нефтяное пятно в Черном море ширится — где заметили мазут

14:56 На Харьковщине выявлена вспышка гриппа птицы

14:45 РФ обстреляла полицейское авто на Херсонщине — есть пострадавшие

14:38 Украинские успехи в Курске могут "похоронить" Путина — детали

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

14:30 Сохранение зарплаты мобилизованным — какие правила в 2025 году

14:27 Одессит швырнул гранату в кафе в Николаеве — что известно

14:25 Мать заперла младенца — почему ее не лишат родительских прав

14:13 До сих пор их используют — каких слов нет в украинском языке

14:13 Придет весеннее тепло — прогноз погоды в Харькове на завтра

06:40 Цены на металлолом в январе — стоимость 1 кг чермета в Украине

06:20 Закрытие ФЛП в Украине — как повышение налогов влияет на бизнес

6 января 2025

12:35 Цены на золото в январе — сколько стоят драгоценные металлы

5 января 2025

06:38 Курс, тарифы и цены на продукты — что ждет украинцев в 2025 году

4 января 2025

06:00 Отключения по-новому и рост тарифов — чего ждать в новом году

3 января 2025
Эксклюзив

22:37 Сколько Украина проживет без помощи США — прогноз экономиста

19:42 Окончание войны в 2025 году — во что верят одесситы

Эксклюзив

06:33 Рост цен не остановить — сколько будет стоить доллар в 2025 году

2 января 2025

06:53 Рейтинг украинских банков — где лучше хранить сбережения

06:50 Какие территории отбила и потеряла Украина в течение 2024 года

Text

13:00 План Трампа и визит спецпредставителя по Украине — эфир День.LIVE

Text

12:04 Россияне ударили по автобусу в Херсоне — состояние пострадавших

Text

10:33 Экономист указал почему в Украине будет кризис с кадрами

Text

08:00 Заявление Зеленского о Курске и реакция РФ — эфир Ранок.LIVE

6 января 2025
Text

22:56 Это джокер — военный прокомментировал Курскую операцию

Text

22:40 Военный заявил, что в вопросе мобилизации не хватает государства

Text

22:32 Игнатьев заявил, что бизнес за полгода построил 200 МВт СЭС

Text

20:23 Дунда заявил, повлияет ли отставка Трюдо на отношения с Украиной

Text

18:13 Крещение в Киеве — как подготовили локации для желающих окунуться

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

17:50 Макрон рассказал о предстоящих переговорах — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

1 января 2025

17:33 Налог на недвижимость 2025 — что изменится для владельцев жилья