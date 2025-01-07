В Херсонской области двое погибших в результате российского обстрела

РФ обстреляла полицейское авто на Херсонщине — есть пострадавшие
В Херсонской области после российских обстрелов два человека погибли, а 19 человек получили ранения. Среди пострадавших есть трое сотрудников полиции.
Об этом сообщили в Национальной полиции во вторник, 7 января.
Последствия удара россиян по Херсонщине
Российские войска в очередной раз обстреляли из артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня и БпЛА населенные пункты Херсонского, Бериславского и Каховского районов.
"Российские военные ударили FPV-дроном по служебному автомобилю полиции возле Камышан. В результате коварной атаки двое херсонских полицейских получили контузии. Транспортное средство получило значительные повреждения", — говорится в сообщении.
Также сообщается, что вблизи Надднепрянского в результате сброса взрывчатки с беспилотника ранен 35-летний работник херсонской полиции.
Напомним, вчера российские военные беспилотником атаковали маршрутный автобус в Херсоне. В результате этого есть погибшие и пострадавшие.
Также мы писали, что взрывы в Херсоне прогремели днем 6 января. Однако воздушной тревоги так и не прозвучало.
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