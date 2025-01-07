Вибухи в Херсоні вдень 7 січня - що відомо

Дим в небі після вибуху. Ілюстративне фото: скриншот з відео

У Херсоні вдень у вівторок, 7 січня, вчергове пролунали вибухи. Російські загарбники атакували місто за допомогою безпілотників.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Атака на Херсон 7 січня

Голова ОВА Олександр Прокудін повідомляв про рух російських FPV-дронів у напрямку Херсона.

"Херсон — російський FPV-дрон!", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Прокудіна

Також, за його словами, окупанти запускали один FPV-дрон на Молодіжне та ще два — на Антонівку.

Скриншот допису Прокудіна

Скриншот допису Прокудіна

Зазначимо, що повітряну тривогу в місті та області не оголошували. Станом на 14:10 червоними на карті тривог є Луганська область та Крим.

Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, вчора російські військові безпілотником атакували маршрутний автобус у Херсоні. Є загиблі та постраждалі.

Згодом в міській адміністрації повідомили, що під час удару дроном загинув їхній працівник.