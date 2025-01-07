Вибухи в Херсоні вдень 7 січня - що відомо

У Херсоні знову чутно вибухи
У Херсоні вдень у вівторок, 7 січня, вчергове пролунали вибухи. Російські загарбники атакували місто за допомогою безпілотників.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Атака на Херсон 7 січня
Голова ОВА Олександр Прокудін повідомляв про рух російських FPV-дронів у напрямку Херсона.
"Херсон — російський FPV-дрон!", — йдеться у повідомленні.
Також, за його словами, окупанти запускали один FPV-дрон на Молодіжне та ще два — на Антонівку.
Зазначимо, що повітряну тривогу в місті та області не оголошували. Станом на 14:10 червоними на карті тривог є Луганська область та Крим.
Нагадаємо, вчора російські військові безпілотником атакували маршрутний автобус у Херсоні. Є загиблі та постраждалі.
Згодом в міській адміністрації повідомили, що під час удару дроном загинув їхній працівник.
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