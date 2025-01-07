ГУР показало знищення сучасного комплексу РЕБ ворога

Відстеження роботи дрона. Фото ілюстративне архівне: Генштаб ЗСУ

Українські розвідники завдають точкових ударів по ключових об’єктах російських окупантів Зокрема вони вдало знищують їхню логістику та сучасні засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Відео з атаками на російські військові об'єкти показали у пресслужбі Головного управління розвідки.

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Дрон підлітає до пікапу з вородою піхотою. Фото: скриншот.

Нещодавно розвідники ліквідували транспорт і комплекс РЕБ "Поле-21", який ворог використовував для придушення зв’язку. Ефективність операцій забезпечують оператори FPV-дронів Головного управління розвідки Міністерства оборони України, які діють на Донецькому напрямку.

Атака на російський РЕБ, який прикріплений на димарі. Фото: скриншот

На опублікованому відео видно результати роботи дронів, які знищують техніку окупантів із високою точністю, послаблюючи їхню здатність до ведення бойових дій та координації.

Нагадаємо, нещодавно бійці ГУР показали відео атак по російських окупантах із використанням безпілотників "Сич".

Також розвідникам вдалося ліквідувати начальника штабу батальйону російської армії — дрон підірвав автівку, де він перебував.