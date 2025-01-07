ГУР показало уничтожение современного комплекса РЭБ врага

Отслеживание работы дрона. Фото иллюстративное архивное: Генштаб ВСУ

Украинские разведчики наносят точечные удары по ключевым объектам российских оккупантов В частности, они удачно уничтожают их логистику и современные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Видео с атаками на российские военные объекты показали в пресс-службе Главного управления разведки.

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Дрон подлетает к пикапу с вражеской пехотой. Фото: скриншот.

Недавно разведчики ликвидировали транспорт и комплекс РЭБ "Поле-21", который враг использовал для подавления связи. Эффективность операций обеспечивают операторы FPV-дронов Главного управления разведки Министерства обороны Украины, которые действуют на Донецком направлении.

Атака на российский РЭБ, который прикреплен на дымоходе. Фото: скриншот

На опубликованном видео видны результаты работы дронов, которые уничтожают технику оккупантов с высокой точностью, ослабляя их способность к ведению боевых действий и координации.

Напомним, недавно бойцы ГУР показали видео атак по российским оккупантам с использованием беспилотников "Сич".

Також разведчикам удалось ликвидировать начальника штаба батальона российской армии — дрон взорвал машину, где он находился.