Взрывы в Херсоне днем 7 января - что известно

В Херсоне снова слышны взрывы
В Херсоне днем во вторник, 7 января, в очередной раз прогремели взрывы. Российские захватчики атаковали город с помощью беспилотников.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Атака на Херсон 7 января
Глава ОВА Александр Прокудин сообщал о движении российских FPV-дронов в направлении Херсона.
"Херсон — российский FPV-дрон! ", — говорится в сообщении.
Также, по его словам, оккупанты запускали один FPV-дрон на Молодежное и еще два — на Антоновку.
Отметим, что воздушную тревогу в городе и области не объявляли. По состоянию на 14:10 воздушная красными на карте тревог являются Луганская область и Крым.
Напомним, вчера российские военные беспилотником атаковали маршрутный автобус в Херсоне. Есть погибшие и пострадавшие.
Впоследствии в городской администрации сообщили, что во время удара дроном погиб их работник.
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