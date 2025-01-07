Взрывы в Херсоне днем 7 января - что известно

Дым в небе после взрыва. Иллюстративное фото: скриншот из видео

В Херсоне днем во вторник, 7 января, в очередной раз прогремели взрывы. Российские захватчики атаковали город с помощью беспилотников.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Атака на Херсон 7 января

Глава ОВА Александр Прокудин сообщал о движении российских FPV-дронов в направлении Херсона.

"Херсон — российский FPV-дрон! ", — говорится в сообщении.

Скриншот поста Прокудина

Также, по его словам, оккупанты запускали один FPV-дрон на Молодежное и еще два — на Антоновку.

Скриншот поста Прокудина

Скриншот поста Прокудина

Отметим, что воздушную тревогу в городе и области не объявляли. По состоянию на 14:10 воздушная красными на карте тревог являются Луганская область и Крым.

Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, вчера российские военные беспилотником атаковали маршрутный автобус в Херсоне. Есть погибшие и пострадавшие.

Впоследствии в городской администрации сообщили, что во время удара дроном погиб их работник.